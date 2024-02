Le pagelle di Roma-Feyenoord 5-3 dcr: Svilar da sogno ai rigori, Pellegrini super, Lukaku un disastro

Top e flop della partita Roma-Feyenoord, valevole per il playoff di Europa League: Lukaku e Dybala deludono, ma Svilar porta i giallorossi agli ottavi di finale. Pellegrini ok

22-02-2024 23:53

Missione compiuta: anche se con estrema fatica la Roma riesce ancora una volta ad avere la meglio sul Feyenood e accede così agli ottavi di finale di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata in Olanda nell’andata del playoff, stesso risultato all’Olimpico con un super Pellegrini che risponde a Gimenez: si va ai supplementari e quindi ai rigori dove sale in cattedra Svilar. Di seguito le pagelle della Roma, top e flop del Feyenoord e il tabellino del match.

Roma-Feyenoord, la chiave della partita

L’1-1 dell’andata lascia aperto ogni scenario, per cui i due allenatori non possono sperimentare più di tanto. La Roma con Svilar in porta, tridente con Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Anche il Feyenoord col 4-3-3: c’è lo spauracchio Santiago Gimenez a guidare l’attacco, supportato da Nieuwkoop e Paixao. Dopo 4′ giallorossi sotto: ripartenza degli olandesi che sfondano a sinistra dove trovano una prateria, cross in mezzo e intervento difensivo di El Shaarawy con la palla che fortuitamente sbatte sulla spalla di Gimenez e termina in rete. Per l’argentino naturalizzato messicano è il 22esimo gol stagionale. Il vantaggio degli ospiti dura solo 10′, perché Pellegrini trova subito il pareggio con un tiro a giro che fa letteralmente esplodere l’Olimpico. La Roma prende coraggio e subito dopo sfiora il sorpasso con un inserimento di Cristante che avrebbe meritato miglior fortuna.

Dopo un primo tempo a mille all’ora, nella ripresa le squadre rischiano meno e lo spettacolo ne risente. Praticamente nessuna occasione fino al 90′. Si va ai supplementari: l’unico sussulto al 120′ con una conclusione di Lukaku – l’unica del match – su cui si esalta Wellenreuther. Il risultato non cambia ancora: è il momento dei rigori. La spunta la Roma con uno Svilar perfetto: De Rossi vola agli ottavi.

Roma, che cosa ha funzionato

Nella Roma di De Rossi continua a brillare la stella di Pellegrini, autore di un gol meraviglioso e sempre più decisivo. E pensare che con Mourinho era sul punto di finire ai margini. Ha convinto la reazione rabbiosa della squadra dopo essere andata in svantaggio. Con le parate di stasera Svilar sta dimostrando di merito il posto da titolare tra i pali.

Roma, che cosa non ha funzionato

Dal punto di vista del gioco i giallorossi non sempre hanno convinto. In particolare, sottotono Dybala e Lukaku, ovvero i giocatori che dovrebbero prendere per mano e trascinare la Roma.

Le pagelle della Roma

Svilar 8: Attento quando è chiamato in causa: ha saputo sfruttare la stagione no di Rui Patricio per soffiargli il posto. Strepitoso durante i rigori neutralizzando la conclusione dello specialista Hancko e quella di Jahanbakhsh.

Attento quando è chiamato in causa: ha saputo sfruttare la stagione no di Rui Patricio per soffiargli il posto. Strepitoso durante i rigori neutralizzando la conclusione dello specialista Hancko e quella di Jahanbakhsh. Karsdorp 5,5: Da una sua uscita sbagliata nasce la ripartenza che porta all’1-0 di Gimenez. Celik (5,5 dal 67′: si fa superare con troppa facilità).

Da una sua uscita sbagliata nasce la ripartenza che porta all’1-0 di Gimenez. (5,5 dal 67′: si fa superare con troppa facilità). Mancini 6,5: Il 27enne di Pontedera tiene botta e gioca spesso d’anticipo. Provvidenziale una chiusura su Ueda.

Il 27enne di Pontedera tiene botta e gioca spesso d’anticipo. Provvidenziale una chiusura su Ueda. Llorente 6: In alcune circostanze corre qualche rischio di troppo, ma riesce a rimediare. Esce in barella nel finale dopo aver ricevuto un duro colpo. Ndicka (6 dall’85’).

In alcune circostanze corre qualche rischio di troppo, ma riesce a rimediare. Esce in barella nel finale dopo aver ricevuto un duro colpo. (6 dall’85’). Spinazzola 6,5: Un martello sulla corsia mancina: da tempo non si esprimeva così. Angelino (6 dal 106′).

Un martello sulla corsia mancina: da tempo non si esprimeva così. (6 dal 106′). Cristante 6,5: Presenza fisica e inserimenti: a suo agio nel 4-3-3 disegnato da De Rossi

Presenza fisica e inserimenti: a suo agio nel 4-3-3 disegnato da De Rossi Paredes 6: L’argentino non convince in fase di impostazione, sbagliando più di un’apertura. Ma è freddo nel dare il via alla lotteria dei rigori.

L’argentino non convince in fase di impostazione, sbagliando più di un’apertura. Ma è freddo nel dare il via alla lotteria dei rigori. Pellegrini 7,5: Ancora Lorenzo, sempre Lorenzo. Il capitano conferma di essere rinato con De Rossi e dipinge un arcobaleno che si spegne nella porta del Feyenoord. Aouar (6 dal 71′).

Ancora Lorenzo, sempre Lorenzo. Il capitano conferma di essere rinato con De Rossi e dipinge un arcobaleno che si spegne nella porta del Feyenoord. (6 dal 71′). Dybala 5: Fatica a carburare, la Joya. Nel primo tempo l’argentino è il grande assente della serata dell’Olimpico, un po’ meglio nella ripresa ma da uno del suo calibro è lecito aspettarsi molto ma molto di più. Baldanzi (6 dal 102′).

Fatica a carburare, la Joya. Nel primo tempo l’argentino è il grande assente della serata dell’Olimpico, un po’ meglio nella ripresa ma da uno del suo calibro è lecito aspettarsi molto ma molto di più. (6 dal 102′). Lukaku 4,5: I rifornimenti sono pochi e Big Rom resta a secco anche in Europa, dove finora aveva fatto benissimo. La migliore e unica occasione all’ultimo istante del secondo tempo supplementare. Male, malissimo, dagli undici metri.

I rifornimenti sono pochi e Big Rom resta a secco anche in Europa, dove finora aveva fatto benissimo. La migliore e unica occasione all’ultimo istante del secondo tempo supplementare. Male, malissimo, dagli undici metri. El Shaarawy 6: Sfortunato nell’intervento difensivo che consente a Gimenez di battere Svilar. Si rifà poco dopo con l’assist per Pellegrini. Zalewski (7 dal 91′: segna il rigore decisivo e scatta la festa).

Top e flop del Feyenoord

Wellenreuther 7: Un miracolo su Lukaku allo scadere del secondo tempo supplementare. Para anche il rigore di Lukaku.

Un miracolo su Lukaku allo scadere del secondo tempo supplementare. Para anche il rigore di Lukaku. Hancko 6,5: L’ex Fiorentina salva un gol fatto con un intervento provvidenziale sulla linea. E non è l’unico intervento degno di nota. Ma sbaglia dagli undici metri.

L’ex Fiorentina salva un gol fatto con un intervento provvidenziale sulla linea. E non è l’unico intervento degno di nota. Ma sbaglia dagli undici metri. Gimenez 6,5: Fin qui stagione da 22 gol per il centravanti nato a Buenos Aires ma nazionale messicano. All’Olimpico segna un gol frutto di una carambola: ma era lì, al posto giusto e al momento giusto. C’è da scommettere che sarà uno dei calciatori più corteggiati della prossima estate.

Fin qui stagione da 22 gol per il centravanti nato a Buenos Aires ma nazionale messicano. All’Olimpico segna un gol frutto di una carambola: ma era lì, al posto giusto e al momento giusto. C’è da scommettere che sarà uno dei calciatori più corteggiati della prossima estate. Wieffer 5,5: È uno dei talenti dei biancorossi, ma si perde Pellegrini che realizza il gran gol dell’1-1.

È uno dei talenti dei biancorossi, ma si perde Pellegrini che realizza il gran gol dell’1-1. Timber 5,5: Il gioiello di Utrecht è molto abile a occuparsi della fase offensiva, ma soffre tremendamente quando invece è chiamato a ripiegare.

Il gioiello di Utrecht è molto abile a occuparsi della fase offensiva, ma soffre tremendamente quando invece è chiamato a ripiegare. Stengs 5,5: Partita con più ombre che luci. E rischia anche di causare un rigore.

Il tabellino di Roma-Feyenoord

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp (67′ Celik), Mancini, Llorente (85′ Ndicka), Spinazzola (106′ Angelino); Cristante, Paredes, Pellegrini (71′ Aouar); Dybala (102′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (91′ Zalewski). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Azmoun, Renato Sanches, Joao Costa,. Allenatore: Daniele De Rossi

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs (59′ Zerrouki), Wieffer (120′ Jahanbakhsh), Timber; Nieuwkoop (71′ Minteh), Giménez (78′ Ueda), Paixao (59′ Ivanusec). A disposizione: Lamprou, van Sas, Lopez, Sauer, Read, Milambo, Lingr. Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Jesus Gil Manzano (ESP)

Ammoniti: Spinazzola, Paredes, Geertruida, Hancko, Timber, Ndicka, Wieffer

Marcatori: 5′ Gimenez, 15′ Pellegrini