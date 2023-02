All'allenatore giallorosso è piaciuto tutto quello che hanno fatto i suoi ragazzi nel playoff di ritorno contro il Salisburgo. Decisive le due reti di Belotti e Dybala.

23-02-2023 23:59

Dopo la sconfitta nella gara d’andata in Austria, la partita di ritorno all’Olimpico era una sfida molto delicata per la Roma di José Mourinho. I giallorossi alla fine hanno battuto per 2-0 il Salisburgo grazie alle due reti nel primo tempo di Andrea Belotti e Paulo Dybala. Una bella prestazione che ha regalato così alla Roma la tanto desiderata qualificazione agli ottavi di Europa League.

Roma, tutta la soddisfazione di Mourinho

Una vittoria prestigiosa dopo un’ottima prestazione che ha lasciato davvero soddisfatto Mourinho. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È una Roma bella che ha ottenuto un risultato importante. È stata una partita completa a tutti i livelli, una volta in più squadra, gruppo, empatia e solidarietà si sono viste. Mi è piaciuto tutto“.

A Mourinho non sono piaciuti solo i giocatori: “Però non posso non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico, noi allenatori siamo il prodotto finale del lavoro di tanta gente, i miei analisti hanno fatto un lavoro molto esaustivo per aiutarmi”.

Roma: Mourinho esalta i suoi ragazzi, come El Shaarawy

Mourinho si è così focalizzato anche sui singoli giocatori, in particolar modo uno: “Devo anche parlare di El Shaarawy: è stato il mio sacrificato, ma non avevo un piano B. Non c’era Abraham, a disposizione solo per pochi minuti, e non c’era Solbakken. El Shaarawy era il mio piano B e mi è dispiaciuto perché stava giocando benissimo”.

“Abbiamo vinto contro una squadra di Champions League che è pienissima di qualità”, ha aggiunto Mourinho. Poi su Belotti, applaudito da tutto lo stadio: “Meritatissimo. Ci sono attaccanti che se non segnano non fanno nulla, mentre lui lavora tantissimo per la squadra. Siamo tutti molto felici per la riconoscenza dello stadio al lavoro che ha fatto”.

Roma, arriva l’en-plein delle italiane in Europa

Con la rimonta dei giallorossi, tutte le squadre italiane sono rimaste in Europa. Infatti, Roma e Juventus si sono qualificate agli ottavi di Europa League, così come Lazio e Fiorentina hanno raggiunto lo stesso turno di Conference League. Senza dimenticare le vittorie all’andata in Champions di Milan, Napoli e Inter.

Mourinho a riguardo ha detto: “Fiorentina, Juventus, Roma e Lazio sono passate e questo ci piace, siamo in quattro che sono andate avanti. Inter, Milan e Napoli sono avanti agli ottavi di Champions, il Napoli ha un piede e mezzo ai quarti, a Inter e Milan manca il secondo piede”.