Roma, pari e polemiche con l'Udinese. Highlights e pagelle

13-03-2022 20:03

Un calcio di rigore salva la Roma in extremis alla Dacia Arena nel primo posticipo della 29esima giornata di Serie A . I giallorossi pareggiano tra le polemiche per 1-1 contro l’Udinese: alla perla di Molina nel primo tempo replica nel finale di partita Pellegrini, a segno al 94′ su un penalty contestatissimo dai friulani.

Primo tempo deludente da parte della squadra di Mourinho, che esercita un possesso palla sterile e prevedibile, mentre l’Udinese è molto più ficcante e pericolosa e al quarto d’ora passa in vantaggio con una splendida conclusione a giro di Molina . Neanche il gol risveglia la Roma (appena un tiro in porta nei primi 45′), Zaniolo e compagni rischiano il tracollo nel finale di tempo, quando solo la traversa li salva dal tiro di Makengo. Nella ripresa Mourinho cerca di scuotere i suoi inserendo una punta, El Shaarawy, ma gli ospiti continuano a non trovare varchi, tanti, troppi errori. Lo Special One le prova tutte: dentro Shomurodov e Felix per Abraham e Zalewski. Al 94′ l’episodio contestato: Di Bello assegna un calcio di rigore per fallo di mano di Zeegelaar, Pellegrini trasforma e la Roma si salva.

Udinese-Roma, gli highlights

11′: Abraham dopo uno scambio con Zaniolo prova la conclusione ma angola troppo il tiro

dopo uno scambio con Zaniolo prova la conclusione ma angola troppo il tiro 15′: Udinese in vantaggio . Molina sugli sviluppi di un corner riceve a limite e con una splendida conclusione a giro batte Rui Patricio, quinto gol in campionato per lui

. Molina sugli sviluppi di un corner riceve a limite e con una splendida conclusione a giro batte Rui Patricio, quinto gol in campionato per lui 32′: Oliveira recupera palla e tenta dal limite, Silvestri non si fa sorprendere

non si fa sorprendere 38′: Makengo colpisce la traversa con un tiro potente, Udinese ad un passo dal 2-0

colpisce la traversa con un tiro potente, Udinese ad un passo dal 2-0 54′: ancora Makengo fa paura con una conclusione dalla distanza, palla fuori di poco

fa paura con una conclusione dalla distanza, palla fuori di poco 68′: fiammata di Felix , che prova a sorprendere Silvestri con un tiro di prima intenzione, palla di poco a lato

, che prova a sorprendere Silvestri con un tiro di prima intenzione, palla di poco a lato 75′: doppia occasione giallorossa, Silvestri salva su El Shaarawy, poi Becau respinge vicino alla linea il tiro di Veretout

92′: Rui Patricio nega il 2-0 a Samardzic e Pussetto con due grandi parate

94′: pareggio della Roma. Di Bello assegna un rigore per fallo di mano di Zeegelaar, dal dischetto Pellegrini non sbaglia

La cronaca integrale di Udinese-Roma

Udinese-Roma: come ha arbitrato Di Bello

Primo tempo senza particolari casi da moviola: al 26′ Deulofeu cade nell’area della Roma dopo un contrasto con Cristante, l’arbitro di Brindisi ammonisce il catalano per simulazione, chiamata corretta. Proteste giallorosse al 36′ per un fallo fischiato a Zaniolo in zona d’attacco. Nella ripresa espulso il vice di Mourinho, che protestava per le perdite di tempo dei friulani. Il caso principe nel finale di partita: al 94′ Di Bello assegna un rigore per fallo di mano di Zeegelaar dopo una carambola in area, le immagini sono poco chiare, ma il Var conferma la decisione del direttore di gara.

Le pagelle di Udinese-Roma: i migliori e i peggiori

Zeegelaar 5,5: nel finale causa il rigore che permette alla Roma di pareggiare

Molina 7: sblocca la partita con un tiro splendido, vince il duello con Zalewski sulla sua fascia

Deulofeu 7: fa impazzire la difesa giallorossa, è sempre pericoloso

Beto 5,5: lotta ma si vede troppo poco

Rui Patricio 7,5: le sue parate nel finale si rivelano decisive quando Pellegrini trova il pareggio allo scadere

El Shaarawy 5: Mourinho lo mette in campo nella ripresa per spaccare il match, ma incide pochissimo

Pellegrini 6: non certo in grande serata, ma è freddo in occasione del calcio di rigore che salva la Roma

Zaniolo 4: in grande difficoltà, è generoso ma sbaglia troppo. Non riesce mai a fare la differenza

Abraham 5: servito poco, paga anche la stanchezza. Mai pericoloso

Roma, Mourinho: “Pagata la stanchezza mentale”

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato così dopo l’1-1 strappato in extremis all’Udinese alla Dacia Arena: “Purtroppo dal linguaggio del corpo si capiscono tante cose, avevo visto due-tre giorni fa che non avevamo più forza mentale”.

“Stasera ho visto l’Udinese al suo massimo, contro un’altra in difficoltà, ma non possiamo scegliere le partite e dire che una sia più o meno importante delle altre, dobbiamo avere forza mentale. Io la stanchezza la sento dopo le partite, qualche mio giocatore prima” le parole a Dazn.

OMNISPORT