Roma, i due moduli scelti da Ranieri e lo scontro Pellegrini-tifosi

L'allenatore italiano si è messo già al lavoro per sistemare e rilanciare i giallorossi: le ipotesi di formazione, i ballottaggi e gli esclusi

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Chiamatela pure Roma 3.0, come le volte che Ranieri è tornato sulla panchina giallorossa. “Quando questo club chiama, io rispondo”, l’allenatore ha mantenuto la parola. Come un padre con un figlio in un momento di difficoltà ha subito raccolto i resti delle squadra e ora è pronto a ricostruirla per cercare di tirarla fuori dall’incubo che sta vivendo da inizio stagione.

La Roma con il 3-5-2

Ranieri potrebbe dare continuità alla difesa a tre, utilizzata anche da Juric, cambiando qualche uomo. Hummels potrebbe avere più spazio con il nuovo allenatore, ma dovrà dare risposte in allenamento. Con l’inserimento del tedesco, Angelino verrebbe utilizzato poi come esterno di sinistra a tutta fascia. Dalla parte opposta ha qualche chance di rivedere il campo Saelemaekers, tenendo vivo il ballottaggio con Celik. Nei tre di centrocampo spazio a Cristante con Konè e capitan Pellegrini, senza però dimenticare Pisilli che potrebbe entrare nelle rotazioni. In attacco Dybala-Dovbyk, con l’esclusione di Soulé, quando la Joya sta bene.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Pellegrini, Cristante, Konè, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

BALLOTTAGGI

Hummels/El Shaarawy (con il tedesco in panchina, Angelino scala a braccetto e l’esterno italiano al suo posto)

Saelemaekers/Celik

Konè/Pisilli/Soulé (con l’argentino in campo è possibile anche un passaggio al 3-4-2-1)

La Roma con il 4-4-2

Il classico 4-4-2, che in base agli uomini scelti e all’interpretazione dei ruoli può diventare anche 4-2-3-1, è una delle armi più utilizzate in carriera da Ranieri. In questo caso nella linea a quattro Mancini potrebbe fare il terzino in fase di costruzione, con la coppia centrale Hummels-Ndicka e Angelino a sinistra. Invece con l’ex Borussia Dortmund in panchina, il difensore italiano scalerebbe al centro con Celik sulla destra. Konè e Cristante sono i due candidati per la mediana, mentre Pellegrini potrebbe svolgere un ruolo da “falso esterno”, favorendo le avanzate del terzino della sua zona. Dal lato opposto Saelemaekers potrebbe garantire grande equilibrio, ma in uno schieramento più offensivo anche Soulé sarebbe un’opzione. In avanti solita coppia Dybala-Dovbyk.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-4-2): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Saelemaekers, Cristante, Konè, Pellegrini; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

BALLOTTAGGI

Hummels/Celik (con il turco in campo, Mancini passa la centro)

Saelemaekers/Soulé

Pellegrini/El Shaarawy/Zalewski

Konè/Pisilli

Koné/El Shaarawy (in questo caso Pellegrini mediano)

Pellegrini e il dialogo con un tifoso

Dopo il primo allenamento agli ordini di Ranieri, Pellegrini intantoè stato fermato da un tifoso e lo scambio di battute, registrate con il telefonino, ha fatto subito il giro del web: “La maglietta della Roma la rispetto sempre e le sarò fedele sempre. Abbiamo sempre portato rispetto a tutti, sempre. Le cose certe volte vengono, altre volte no, ma il rispetto non manca mai. Mai, per gli allenatori e, soprattutto, per la maglietta che portiamo addosso. Lo sappiamo anche noi che le cose non stanno andando. Ne siamo consapevoli, ma il rispetto non mancherà mai. Noi stiamo male come state voi. E’ la verità“.