Roma: Razzismo o goliardia? E' bufera sul video delle scarpe di Felix

23-11-2021 08:36

Le scarpe sono belle, limited edition di Balenciaga del modello Speed, e costano davvero 800 euro ma il regalo fatto da Josè Mourinho a Felix, il baby bomber che domenica ha risolto la gara di Marassi col Genoa con una doppietta, si è trasformato da festa in occasione di polemica. L’allenatore della Roma ha mantenuto la promessa fatta al ragazzo della Primavera ora promosso in prima squadra e l’evento è stato ripreso in un video. Il filmato delle scarpe, di circa due minuti, è stato postato su vari siti, a partire dal profilo Instagram di Felix. In sottofondo, mentre il ghanese sta aprendo il pacco, arriva la frase incriminata: “Ci sono le banane dentro, Felix, lo sai?“.

Felix non se ne accorge, il suo italiano non è dei migliori, e, calzate le scarpe, a precisa richiesta prova a fare un balletto, tipo l’esultanza che a fine gara ha fatto anche a Marassi. Felix, imbarazzato, fa due passi, poi sorride ma intanto la polemica già corre sul filo del web.

Felix scagiona tutti: Non sono frasi razziste

Felix prima ha ripubblicato il video, con la parte tagliata. Poi ha cercato di spiegare: «Ho letto un sacco di commenti sul video che ho pubblicato: era un momento speciale che ho vissuto con l’allenatore. Voglio assicurarvi che non sono stato offeso dall’audio che avete sentito e che credo davvero non avesse intenti razzisti. Dal primo giorno che sono arrivato al club sono stato accolto da tutti come fossi in una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come si fa in famiglia. Vedono che mangio tante banane e qualche volta scherziamo su questa cosa. Penso che anche il commento fosse di questo tipo. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che tutti mi hanno dato qui a Trigoria e non mi piace pensare che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che è successo».

Divampa la polemica sui social per le frasi razziste a Felix

Fioccano le reazioni e i tifosi si dividono”La colpa é di Felix, se fosse stato ghiotto di clementine o di castagne tutto questo non sarebbe successo” o anche: “Ma basta con questi razzismo-terrorismo. Era un suo amico, un video confidenziale. Ma basta, non è una battuta fraintesa”

C’è invece chi attacca: “È uno schifo razzista. Ora è il momento di affiancare alla tante iniziative contro il razzismo pianificate a tavolino un segnale inequivocabile: cacciate chi ha detto quella frase. Non fateci vergognare oltre”, oppure: “La giustificazione è peggio del video in sé. E il fatto che tanta gente non lo capisca la dice lunga su quanta strada ci sia da fare in questo paese quando di parla di razzismo” e infine: “Ehhhhh ce so razzisti e razzisti er laziale lo è di più secondo loro! Provate ad immaginare Felix a Formello ed uno fa la battuta delle banane… ma è solo goliardia so 100 anni che vanno avanti co sta goliardia”.

SPORTEVAI