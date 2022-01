Roma scatenata, pronto l'ultimo affondo per il pupillo di Mou

27-01-2022 10:46

Non solo Sergio Oliveira: la Roma è pronta a lanciare l’ultima offensiva per il pupillo di Mourinho, quel Granit Xhaka dell’Arsenal già lungamente corteggiato in estate. Il centrocampista svizzero, che di recente ha firmato il rinnovo con i Gunners, rappresenta il regista che lo Special One vorrebbe affiancare al portoghese appena arrivato a Trigoria, in modo da stravolgere completamente il centrocampo giallorosso.

Affondo decisivo

Thiago Pinto tenterà dunque l’affondo in questi ultimi giorni di mercato, puntando su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Ma la chiusura eventuale della trattativa non dipende soltanto da giallorossi e londinesi, perché di mezzo c’è anche la Juventus. Secondo molti quotidiani inglesi, infatti, l’Arsenal starebbe già cercando il sostituto dello svizzero, e avrebbe individuato in Ruben Neves un potenziale candidato. Sul giocatore del Wolverhampton però ci sarebbe però anche il Manchester United, dunque per i Gunners restano in piedi anche le piste che portano a Douglas Luiz dell’Aston Villa ed al bianconero Arthur.

Bisogna fare posto

Entrambe queste ipotesi, però, sono difficilmente percorribili almeno per ora: l’Aston Villa non vorrebbe cedere il giocatore, la Juventus non sembra intenzionata a dare via Arthur in prestito, come invece vorrebbe l’Arsenal. Inoltre, tornando alla Roma, i giallorossi devono prima liberarsi di ingaggi pesanti come quello di Diawara, per poter fare mercato in entrata. E al momento il centrocampista guineano non sembra intenzionato a muoversi dalla Capitale.

Riassumendo: l’intenzione di cedere Xhaka alla Roma c’è, ma bisogna trovare prima un sostituto. E per questo, l’affare potrebbe anche slittare in estate, quando la squadra di Arteta avrà tempo e modo di trovare un altro centrocampista al posto dello svizzero.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTEVAI