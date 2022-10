Roma, senza Dybala tutti i problemi di un attacco sterile

11-10-2022 10:12

La lesione al quadricipite della coscia sinistra di Paulo Dybala, potrebbe portare la Joya non solo a saltare il Mondiale ma anche ad indossare nuovamente la maglia della Roma nel 2023. Questo significherebbe abbassare il tasso tecnico della squadra ma anche la media gol degli attaccanti, visti gli attuali numeri che non lasciano troppo spazio all’immaginazione.

Tammy Abraham in 11 partite ha messo a segno solo 2 reti, appena 1 per il “Gallo” Belotti, ed una anche per Nicolò Zaniolo ed Eldor Shomurodov che però hanno anche giocato meno rispetto agli altri.

L’ex Juve fino ad oggi in 11 presenze è andato a segno 7 volte risultando il miglior marcatore, alle sue spalle si piazza Smalling, che ha lasciato il segno in tre occasioni su 10 partite giocate. Il secondo goleador è dunque un difensore, ecco perchè l’assenza di Dybala è doppiamente pericolosa.