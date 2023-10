Europa League, Roma-Servette: info, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il successo sul Frosinone in campionato i giallorossi si tuffano sulla coppa. Domani all'Olimpico c'è Roma-Servette, dove vederla in diretta tv

Ultimo aggiornamento 04-10-2023 12:49

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 allo “Stadio Olimpico”, teatro dell’affascinante sfida Roma-Servette, valevole per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023-24. Dall’esclusione di Paulo Dybala al turnover di José Mourinho, passando per ambizioni ed obiettivi dei giallorossi in campo internazionale: scopri qui di seguito tutte le info utili per vedere Roma-Servette in diretta Tv e streaming online.

Dove vedere Roma-Servette in diretta Tv e streaming online

Il match Roma-Servette, in programma alle ore 21.00 nella splendida cornice dello “Stadio Olimpico”, sarà trasmesso in diretta Tv sui canali 201 e 202 di Sky Sport, con il pre gara a cura di Leo Di Bello e i suoi ospiti a partire dalle 20.00, con aggiornamenti in tempo reale su tutti i risultati del 2° turno della fase a gironi di Europa League. Presentazione dell’incontro e commenti di rito, poi spazio ai 90 minuti, con i capitolini chiamati a vincere per dare continuità al successo esterno con lo Sheriff all’esordio nella competizione.

Il confronto tra Roma e Servette sarà visibile anche in diretta streaming online su DAZN, con la possibilità di selezionare la finestra del singolo evento o la sezione dedicata a “Zona Gol”, con il racconto di tutte le gare in scena alle ore 21.00. L’app di DAZN, oltre ad essere facilmente scaricabile su smartphone e tablet, è presente anche su una comune smart Tv e nella Home di SkyQ, per gli abbonati che possono disporre dei due abbonamenti di riferimento.

Come di consueto, servizio streaming attivo su Sky Go e NOW Tv, piattaforme di proprietà di Sky che metteranno a disposizione dei loro clienti i main events inseriti nel palinsesto satellitare. Non è prevista diretta Tv in chiaro su TV8, mentre potrete seguire Roma-Servette in diretta su Rai Radio Uno, subito dopo il GR delle 20.00. Riflettori puntati sui canali social ufficiali dei club interessati, per contenuti e aggiornamenti minuto per minuto su risultato, episodi e marcatori.

Probabili Formazioni: Dybala non gioca

“Dybala non giocherà giovedì in Europa League”, così José Mourinho ha spazzato via ogni dubbio nel post partita di Roma-Frosinone, non nascondendo un po’ di amarezza per le critiche arrivate nelle ultime settimane per lo scarso rendimento dei giallorossi in Serie A. La vittoria contro la compagine allenata da Eusebio Di Francesco, però, ha riportato ottimismo e serenità dalle parti di Trigoria, con la consapevolezza che è necessario fare di più per non deludere le aspettative della famiglia Friedkin.

Al riposo della Joya, risparmiata per prevenire ricadute di natura muscolare, corrisponde un attacco pesante composto dal tandem Lukaku-Belotti, con il Gallo costretto a sfruttare ogni occasione per ritagliarsi il suo spazio in un reparto offensivo che sembra avere precise gerarchie.

Turnover in porta, con Svilar che consentirà a Rui Patricio di rifiatare, mentre Paredes si muoverà ancora una volta in cabina di regia, con Aouar e Bove al suo fianco. Sulle corsie esterne spingeranno Karsdorp e Celik, con Cristante pronto ad interpretare nuovamente il ruolo di difensore centrale, in attesa dei recuperi di Smalling e Llorente.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Servette:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

(3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho. SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Severin, Vouilloz, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler.

Conte per il dopo Mourinho? L’ex CT si sbilancia

José Mourinho è stato chiaro. L’allenatore portoghese resterà alla guida della Roma fino a giugno 2024, salvo una clamorosa decisione dei Friedkin, dopo una nuova serie di risultati negativi. L’ex manager di Blues e Red Devils non ha mai pensato alle dimissioni e non penserà a tale soluzione nei prossimi mesi. Esonero o conferma, non c’è altra via d’uscita. Poi in estate si vedrà.

Intanto, sullo sfondo, continua ad aleggiare la figura di Antonio Conte, tecnico che ha voglia di rimettersi in discussione e di tornare in corsa in Serie A. Una volta archiviata la sua seconda esperienza in Premier League, sulla panchina del Tottenham, il trainer salentino ha intenzione di attendere la chiamata giusta in Italia, dopo essere stato persino in ballottaggio con Luciano Spalletti per il ruolo di CT della nazionale. Per lui si sarebbe trattato di un dejavù.

Non sono previsti ribaltoni societari nel 2024, ecco perché i Friedkin cercheranno di individuare la miglior soluzione possibile in vista della nuova stagione sportiva. Solletica l’idea di un allenatore pronto e capace di vincere subito, con Conte che ritiene la Roma una prima scelta, anche per caratteristiche dei calciatori e sistema di gioco utilizzato nel recente passato. In primavera, si inizieranno a tirare le somme.

SEGUI ROMA-SERVETTE IN DIRETTA STREAMING SU DAZN