Roma: slitta il rientro di Nicolò Zaniolo

Slitta il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma mercoledì è volato a Innsbruck per un consulto con il professor Fink. Secondo quanto riporta il Tempo, il recupero procede bene, ma il rientro in gruppo è stato nuovamente posticipato: il giocatore non potrà allenarsi in partitella con contrasti almeno fino al 20 aprile, nemmeno con la squadra Primavera.

Il Covid avute nelle scorse settimane ha contribuito al ritardo sulla tabella di marcia, e il classe 1999 potrebbe rinviare il suo ritorno in campo fino alle ultime giornate di campionato, a fine stagione. La partecipazione all’Europeo è ormai un miraggio: il giocatore sperava di convincere Roberto Mancini tra aprile e maggio, ma ora non ha più tempo a disposizione e si concentrerà per tornare al 100% nella prossima stagione.

OMNISPORT | 08-04-2021 10:46