Roma, Smalling: "Vlahovic e Osimhen i più tosti"

Il difensore giallorosso: "Entrambi hanno forza, tecnica e velocità".

26-05-2023 23:12

A Star Casinò Sport, il difensore della Roma Smalling ha mandato un messaggio chiaro sul suo futuro: “Uno dei motivi per cui sono ancora nella Roma è l’affetto dei tifosi e quello dei compagni”.

Sull’attaccante più difficile da marcare in Italia, Smalling ha fatto principalmente due nomi: “Ce ne sono molti. Direi Vlahovic, ma anche Osimhen. Entrambi hanno forza, tecnica e velocità. Possono restare tranquilli per 89 minuti poi gli basta un occasione per punirti. Avranno sicuramente una grande carriera”.