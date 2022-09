03-09-2022 15:47

Il mercato estivo 2022 si è chiuso e con essi i tormentoni che lo hanno accompagnato fino alla fine. Uno tra tutti quello legato al futuro di Nicolò Zaniolo, rimasto in forza alla Roma, una delle grandi protagoniste del mercato grazie in particolare all’ingaggio di Paulo Dybala.

Zaniolo cantante con Venditti, il video diventa virale

Zaniolo ha iniziato la stagione da titolare nella Roma “a quattro stelle”, con Abraham, lo stesso Dybala e capitan Pellegrini, salvo dover pagare un altro tributo alla sfortuna attraverso la lussazione della spalla destra subita nella partita contro la Cremonese. L’ex interista dovrebbe tornare in campo nel giro di poche settimane, pronto per fornire il proprio contributo di tecnica, forza ed esplosività ad una Roma che ha iniziato al meglio il campionato, ma nell’attesa ha dato una bella prova di passione per i colori giallorossi partecipando al concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, trasformato in un evento nell’evento per il popolo giallorosso proprio grazie alla presenza dell’inattesa “guest star”.

Roma, Zaniolo annuncia il rientro: “Tra poche settimane sarò in campo”

Con il tutore alla spalla Zaniolo è salito sul palco intonando le note di “Grazie Roma” e meritandosi i complimenti di rito dello stesso Venditti, noto e appassionatissimo tifoso della Roma: “Speravo che rimanesse, ama questa città. È un ragazzo di una generosità mentale e fisica incredibili, è stato bellissimo cantare con lui” ha dichiarato Venditti a ‘Te la do io Tokyo’. Zaniolo ha poi dato un importante aggiornamento sulla propria situazione fisica: “Sto bene, tra una settimana o due ci sarò”, per poi infiocchettare il tutto con un post su Instagram “Bella serata”, che ha ovviamente fatto il pieno di consensi dei tifosi della Roma.

Zaniolo, dall’esplosione agli infortuni: sempre nel segno della Roma

Quello di Zaniolo è stato ovviamente un gesto piccolo e simbolico, ma che ha assunto un valore speciale agli occhi dei tifosi della Roma, conquistati dall’attaccamento alla maglia e alla causa giallorossa mostrato da Zaniolo, che è arrivato nella Capitale nell’estate 2018 nell’operazione che portò Nainggolan all’Inter, passando in pochi mesi da giocatore sconosciuto ai più a punto fermo della nazionale e della stessa Roma, prima che gli infortuni ne arrestassero l’ascesa, ma non la voglia di riemergere, palesata nella finale di Conference League contro il Feyenoord a Tirana, decisa proprio da un gol di Zaniolo.