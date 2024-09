Roma esonero De Rossi, furia tifosi a Trigoria: Pellegrini preso a pallonate, accoglienza choc per Juric

Momenti di tensione davanti ai cancelli di Trigoria. Dopo l'esonero di De Rossi, i tifosi giallorossi hanno alzato i toni, scagliandosi contro il capitano e riservando un'accoglienza rovente a Juric

L’automobile di Lorenzo Pellegrini colpita da un pallone e il primo “bagno di folla” di Ivan Juric condito da parole pesantissime e richieste categoriche. Sta procedendo in un clima di tensione il pomeriggio della Roma dopo l’esonero in mattinata di Daniele De Rossi. Il capitano e il futuro tecnico sono stati accolti a Trigoria da un gruppo di tifosi in aperta contestazione con la proprietà.

Accoglienza rovente per Pellegrini e Juric

Si prospettano giornate complicate per la Roma e per i romanisti, che dopo il benservito presentato in mattinata a Daniele De Rossi dai Friendkin, hanno visto i tifosi accalcarsi alla porte di Trigoria e non certo per un autografo. Non sono mancanti, infatti, i momenti in cui la temperatura è schizzata alle stelle. A farne le spese soprattutto capitan Lorenzo Pellegrini. E non sono mancate parole pesanti che al momento dell’arrivo di Ivan Juric, successore designato di DDR alla guida della squadra.

Pellegrini contestato duramente dai tifosi

Tensione alle stelle all’ingresso del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria dove, dopo l’esonero inatteso di Daniele De Rossi, alcuni tifosi giallorossi hanno deciso di alzare la voce per far sentire tutto il loro disaccordo con le scelte della società. Come documentato dai filmati condivisi sui social, tra i più bersagliati c’è stato Lorenzo Pellegrini.

I tifosi hanno bloccato l’auto di quel capitano mai realmente amato fino in fondo, indicandolo insieme a compagni come vero responsabile dell’ennesimo esonero di un allenatore: “Quanti ne vogliamo fare fuori ancora? È colpa vostra, pascolate in campo. Ogni volta la stessa scusa” ha tuonato qualcuno. Pellegrini ha abbassato leggermente il finestrino giusto il tempo per ribattere: “Non mi devi dire così, però!“. Una risposta che non ha calmato gli animi, anzi, con i tifosi che gli hanno urlato: “Sei milioni l’anno, dalli in beneficienza” e che hanno scagliato verso l’automobile un pallone sgonfio in segno di protesta.

Le richieste a Juric

Situazione simile poco dopo, con l’arrivo di Juric che ha reso incandescente l’ambiente. “Mister, fagli il c*lo! Fagli tirare fuori gli attributi!” ha sbottato in modo meno edulcorato all’ex tecnico del Torino un supporter letteralmente scatenato. Altri tifosi si sono spinti oltre chiedendo di non vedere più in campo Pellegrini e di far giocare “solo chi ha le p*lle!”. Insomma, così come sui social, anche a Trigoria, la tensione è alle stelle.

Come giocherà la Roma di Juric

In attesa dell’ufficialità, Juric dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2025, con rinnovo automatico in caso di qualificazione della Roma alla prossima edizione 2025/2026 della Champions League. Con il tecnico croato alla guida, i giallorossi dovrebbero passare definitivamente alla difesa a tre. C’è da capire il ruolo che l’ex Toro ha in mente proprio per Pellegrini. In caso di 3-5-2, infatti, il capitano sarà titolare in mediana, qualora optasse per un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2 la concorrenza aumenterebbe tanto a centrocampo quanto alle spalle di Dovbyk.