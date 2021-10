Roma tradita, dopo il 6-1 tifosi contro Mourinho: finita luna di miele

22-10-2021 09:10

Era già successo, certo: 7-1 dal Manchester United e dal Bayern e poi ancora 6-1 sempre dal Manchester l’anno scorso ma perdere 6-1 con una squadra norvegese è una macchia che resterà nella storia della Roma in Europa. Sarà anche Conference League, probabilmente influirà poco o niente sulla qualificazione ma una simile figuraccia ha fatto perdere la pazienza ai tifosi che ora sono pronti a scaricare Mourinho.

Mourinho sotto accusa anche per le parole dette sulle riserve

Allo Special One era stato perdonato quasi tutto finora, anche il ko nel derby con la Lazio ma dopo la partita di ieri la luna di miele è finita. E ad aggravare la posizione dello Special One sono state anche le sue parole nel post-partita, quando di fatto ha scaricato le responsabilità sulle riserve ritenute non all’altezza. Se voleva essere un avviso alla società per intervenire sul mercato, è riuscito male ed ha avuto l’effetto boomerang di far esasperare i tifosi.

I tifosi della Roma chiedono spiegazioni allo Special One

Fioccano i commenti su twitter: “dire quelle cose a fine partite parlando del livello delle riserve peggiora, secondo me, la situazione” o anche: “Prende 6 gol e poi demolisci i giocatori che non hai mai considerato. Quindi a gennaio la società comprerà 11 o 12 calciatori. Strano modo di comunicare e gestire, però è Mourinho quindi stendiamo il solito tappeto rosso” e ancora: “Caro Special, le tue riserve non sono più scarse, tant’è uno come Pedro l’hai messo fuori rosa (evidentemente per te ancora più scarso). Probabilmente, è il coach del Bodo ad essere più forte”.

Il web è un fiume in piena: “Il problema della Roma è stata, è e sará sempre la mentalitá (oltre che la scarsa disponibilità economica). Forse dopo anni abbiamo capito che non è mai stata colpa dell’allenatore e averne uno top di serie non fa miracoli” e ancora: “ma veramente pensavate che questo qui arrivava con la bacchetta magica solo perché si chiama Mourinho” e poi: “Sempre la stessa storia chiunque arrivi qui a Roma si rovina sia se è forte o meno forte manca un leader nella squadra e nello spogliatoio purtroppo non ci sono più i Totti e i de Rossi che davano forza alla squadra anche nei momenti più difficili”.

La caccia al colpevole è partita: “Colpa di Mou: far giocare gente che non vedeva il campo da mesi, tutti insieme e con quelle condizioni atmosferiche é equivalso a darsi la zappa ai piedi. Pazienza, meglio perdere questa che altre più importanti” e ancora: “La rosa e quella che è ma lui non ha fatto niente per tenerli vivi e farli sentire parte integrante…li ha scartati e messi da parte. Un grande allenatore non fa così.Si prenda le responsabilità sto buffone” e infine: “Esoneriamo Mou e prendiamo Capitan Futuro SUBITO per salvare la baracca”.

SPORTEVAI