La Roma non sbaglia. La squadra di Mourinho conferma di essere arrivata a fine stagione ancora con tante energie da spendere e batte il Torino in trasferta. Una gara mai in discussione quella contro i granata che i giallorossi conquistano grazie alla doppietta realizzata da uno strepitoso Abraham e al rigore di Pellegrini. Ma ora la testa vola a Tirana con la Roma che si giocherà la finale di Conference League per chiudere alla grande la stagione.

Roma, i tifosi sono pazzi di Abraham

Ancora una volta a mettersi in evidenza tra le fila della Roma è Tammy Abraham. Il calciatore segna il gol numero 16 e 17 facendo così registrare un record per l’inglese con più reti a segno nella serie A. Arrivato tra molti dubbi ai capitolini, Abraham ha dimostrato di poter diventare uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo: “E’ uno di quelli che non prendi mai. I difensori del Torino lo stanno ancora cercando”. Rodolfo invece serie: “Sembra un discreto acquisto. Top player”. E ancora: “Ma non c’è un cavillo contrattuale per far rimanere Tammy a vita alla Roma?”.

Dopo la doppietta che sembra mettere al sicuro il risultato per la squadra di Josè Mourinho però arriva anche un’esortazione nei confronti del tecnico: “Tammy ha fatto il suo, ora bisogna sostituirlo, per favore”. La preoccupazione dei tifosi è quella di preservare il giocatore in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. E c’è chi ha voglia di rivincite: “Ma non avevano detto che gli inglesi in Italia non facevano bene?”.

Tifosi Roma: Belotti è un’opportunità di mercato

La gara con il Torino offre pochi spunti sotto il profilo dell’agonismo e per i tifosi della Roma diventa anche l’occasione per pensare al mercato. Per i tifosi granata è probabilmente l’ultima volta di vedere Belotti con la maglia della propria squadra, per quelli della Roma un’occasione di mercato: “Non è un giocatore bello da vedere ma ogni volta che lo guardo giocare penso che ci starebbe bene nella Roma”, scrive Fabio. Pensiero condiviso da molti tifosi: “A parametro zero può rappresentare un’alternativa come attaccante centrale”.

Roma: è già tempo per i primi bilanci

La Roma grazie alla vittoria sul campo del Torino festeggia anche la qualificazione alla prossima Europa League e chiude un campionato tra luci ed ombre e per i tifosi arriva il momento dei primi bilanci: “Aver centrato la qualificazione in Europa League è un ottimo risultato. Campionato condizionato da tanti errori arbitrali, si può e si deve crescere. Ma adesso tutti concentrati sull’obiettivo più importante”. E ancora: “Questa sera tutti i detrattori di Mourinho andranno a letto molto delusi: in campionato migliora il risultato dello scorso anno e di qualifica per l’Europa League”.

