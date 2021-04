Roma: tre infortuni e tre cambi in 37 minuti

Per la Roma, il primo tempo di Old Trafford si rivela una sorta di ‘lazzaretto’. Jordan Veretout, Pau Lopez e Leonardo Spinazzola, nel giro di 37 minuti, abbandonano il match col Manchester United per infortunio.

Il centrocampista francese, durante un’azione di gioco, accusa un fastidio alla coscia ritrovandosi costretto ad abbandonare la semifinale d’andata di Europa League dopo 5 minuti.

Veretout, che in un primo momento aveva provato a restare in campo rientrando dopo le cure dello staff medico giallorosso, ha poi dovuto alzare bandiera bianca venendo sostituito da Villar.

A metà frazione, invece, sugli sviluppi di un tuffo per respingere una conclusione di Pogba, Pau Lopez rimedia un problema alla spalla e viene rilevato da Mirante. Infine Spinazzola, come Veretout vittima di un problema muscolare e avvicendato con Bruno Peres. Che disdetta per Fonseca.

OMNISPORT | 29-04-2021 22:10