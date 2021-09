Roma-Udinese 1-0: Abraham decisivo, le pagelle

La Roma si rialza e vince contro l’Udinese all’Olimpico al termine di una gara molto combattuta contro una squadra, quella bianconera, che ha messo in campo un’ottima prova.

Al 4′ prima occasione per la Roma: respinta difensiva corta dell’Udinese con Mkhitaryan che si avventa sul pallone e colpisce il palo con il destro. All’8′ altra chance: calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Cristante allunga di testa e Zaniolo, sul secondo palo, centra il palo.

Al 36 Roma in vantaggio: Calafiori si invola, facendo tutta la fascia e resistendo all’intervento di Molina e poi crossa basso per Abraham che, in caduta, insacca alle spalle di Silvestri per l’1-0. Al 41′ grandissima occasione per l’Udinese: Deulofeu sul fondo mette in mezzo, Rui Patricio non arriva. La palla è destinata a Pussetto che, però, a porta libera, viene anticipato miracolosamente da Mancini.

Nella ripresa, al 61′, Udogie semina il panico in area giallorossa, ma il suo mancino termina a lato. Gioco, comunque, molto spezzettato, con entrambe le squadre che non riescono ad esprimere pienamente le proprie qualità e il proprio gioco.

Forcing finale dell’Udinese, che schiaccia gli avversari nella propria area di rigore, ma non impensierisce la Roma: squadra, quella di Mourinho, che all’86’ si rende pericolosa con Shomurodov, appena entrato, di testa.

Nel finale episodio destinato a far discutere: Pellegrini salta in contrasto e allarga il braccio. Già ammonito, l’arbitro estrae il secondo giallo: espulso, salterà il derby con la Lazio. Il risultato non cambia. Vince la Roma grazie al goal di Abraham per 1-0: prossima tappa, il derby.

IL TABELLINO

ROMA-UDINESE 1-0

MARCATORI: 36′ Abraham

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Calafiori 6,5 (69′ Smalling 5,5); Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 5,5 (74′ El Shaarawy 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6; Abraham 6,5 (86′ Shomurodov SV). All. Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (79′ Samardzic SV), Samir 6; Molina 5 (62′ Soppy 6,5), Pereyra 5,5, Walace 5,5, Makengo 6 (85′ Arslan SV), Udogie 6 (79′ Stryger Larsen SV); Pussetto 5,5 (62′ Beto 6), Deulofeu 6. Al. Gotti

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Wallace (U) Pallegrini (R), Cristante (R), Calafiori (R)

Espulsi: 90′ Pellegrini (R)

OMNISPORT | 23-09-2021 22:56