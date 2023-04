Roma-Udinese 3-0, tifosi in festa ma scatta un campanello d'allarme

La netta vittoria sull'Udinese lancia in classifica la Roma, anche se c'è un particolare che allarma i tifosi in vista della sfida di ritorno di Europa League col Feyenoord.

16-04-2023 22:47

La Roma è l’unica italiana, in attesa della Fiorentina, a non soffrire dei postumi del mal d’Europa. I giallorossi fanno un sol boccone dell’Udinese e consolidano il terzo posto in classifica. Tre a zero, anche se più sofferto di quanto il risultato lasci intendere, per la truppa di Mourinho che si conferma quasi imperforabile all‘Olimpico. Ma, tra tanta euforia dei tifosi, c’è spazio per un campanello d’allarme che preoccupa in vista del ritorno di giovedì col Feyenoord: perché tanti rigori sbagliati?

Roma, tifosi galvanizzati dalle sconfitte delle rivali

Ottime notizie dagli altri campi prima della gara. Dopo il pareggio del Milan a Bologna e il ko casalingo dell’Inter contro il Monza, è la Juventus a fermarsi sul campo del Sassuolo. “Adesso pensiamo a noi, che abbiamo poco da prendere in giro. Stasera dobbiamo portare a casa i tre punti, assolutamente”, sottolinea Simona. Claudia si associa: “Vietato non vincere adesso”. Un altro tifoso della Roma osserva: “Questi fanno a gara a chi fa più schifo, in un modo o nell’altro bisogna battere l’Udinese“. Mentre Massimo ironizza: “Io spero solo che confermino a vita Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan e Allegri alla Juve“.

Roma-Udinese: segna Bove dopo il rigore sbagliato

Poi comincia la partita con l‘Udinese e la Roma sblocca il risultato con Bove, che corregge a rete il rigore di Cristante respinto dal palo. Tiziana è una furia, nonostante il gol: “Perché i rigori non li fanno mai tirare al Faraone?”. Anche Luigi è allarmato: “Due rigori sbagliati nell’arco di quattro giorni…Li vogliamo dedicare alcuni minuti, durante l’allenamento, ai calci di rigore sì o no?”. Un altro tifoso ipotizza: “Pensate se si va ai rigori col Feyenoord“. Altri si chiedono: “Ma il Gallo manco più i rigori tira?”. E sono in tanti a rimarcare: “Meno male che c’è Bove, abbiamo un angelo anche noi”.

Pellegrini, Rui Patricio e Abraham esaltano i tifosi

Nella ripresa il match si conferma complicato, ma a firmare il raddoppio ci pensa Pellegrini, che riscatta proprio l’errore dal dischetto col Feyenoord. “Grande capitano, così si fa”, scrive Andrea. “Meno male che i rigori non li sanno tirare manco quelli dell’Udinese“, commenta un fan dopo la parata di Rui Patricio su Pereyra. Fioccano diverse critiche e Manuel si ribella: “Tutte le squadre impegnate in Europa hanno sofferto, ma vuoi vedere allora che sta Roma è forte sul serio?”. Mentre un altro tifoso è preoccupato: “Sì ma tutti questi rigori sbagliati non mi fanno dormire per giovedì”. C’è spazio anche per il ritorno al gol di Abraham nel finale e qualcuno fa una battuta: “Visto che segna così poco, era meglio che se lo conservava per la coppa”.