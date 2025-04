Roma-Verona, la moviola: le proteste sul penalty e il rosso mancato

La prova dell’arbitro Pairetto all’Olimpico nell’anticipo di serie A analizzato ai raggi X, il fischietto piemontese ha ammonito solo due giocatori

Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Roma-Verona – è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In stagione ha debuttato in Napoli-Bologna ma ha sbagliato parecchio nella sua terzultima direzione in Monza-Inter senza brillare poi nè in Fiorentina-Milan nè in Como-Lazio. Peggio ancora in Inter-Empoli, senza brillare in Empoli-Milan. La sua ultima uscita era stata ancora all’Olimpico per Roma-Como, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Pairetto con Roma e Verona

Diciotto i precedenti con i giallorossi, con dodici vittorie della Roma, oltre a tre pareggi e due sconfitte. Gli ultimi due match arbitrati sono della stagione corrente, il derby di andata (2-0) e la sfida di ritorno col Como (2-1). Undici gli incroci con l’Hellas (3 vittorie, 2 pari e 6 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Cipressa con Feliciani IV uomo, Mazzoleni al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: due giocatori: 10′ Bernede (V); 56′ Valentini (V).

Roma-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 10′ ammonizione per Bernede per un pestone a Baldanzi: l’intervento è molto duro e poteva meritare anche il rosso. Al 42′ il Verona chiede un ritore ma è Sarr a scalciare Mancini e non il contrario in una dubbia azione in area di rigore della Roma: non c’è penalty. Al 56′ Soulé salta Valentini che ferma il pallone con il braccio: giusto il giallo al calciatore dell’Hellas Verona. Dopo 3′ di recupero Roma-Verona finisce 1-0.