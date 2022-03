Roma, vittoria importante ma il problema è sempre quello

05-03-2022 20:27

Dopo il rotondo 1-4 della Gewiss Arena all’andata, basta un gol del solito Tammy Abraham appena dopo la mezz’ora della prima frazione per permettere alla Roma di piegare l’Atalanta e agganciarla al quinto posto in classifica, anche se i bergamaschi hanno una gara da recuperare. La gara dell’Olimpico vede la Dea con un largo quanto sterile possesso di palla e i giallorossi a pungere in contropiede.

Roma, un successo fondamentale

Sui social, i tifosi della Roma non sono gli unici a godersi il risultato finale. l’1-0 premia, infatti, anche la Juventus, che consolida il quarto posto in classifica e vede più vicina la qualificazione alla prossima Champions League. La cosa certa è che con un successo fondamentale come quello di oggi, ora come mai prima d’ora, in corsa rientra pienamente anche l’undici di José Mourinho.

Roma, le proteste dei tifosi

Durante la gara, i social di marca giallorossa non mancano di ribadire la propria frustrazione nel vedere i propri giocatori puntualmente ammoniti. C’è chi scrive: “Strano, un giallo per la Roma. 3 ammonizioni su 9 falli. Loro 10 falli e zero gialli. Tutto normale” e ancora: “A breve ammonirà pure me“, “Ogni fallo una ammonizione? Deve pareggiare l’Atalanta per forza?”. Le proteste sono numerose: “Ammonizioni scandalose“, oppure: “Giallo per Ibanez al primo fallo dopo un minuto. Il 5º giallo per la Roma su 14 falli commessi. Massa vuole entrare nel Guinness dei record“.

E anche in tema di recupero finale non mancano le lamentele: “Col Verona, dopo dieci perdite di tempo, 3 minuti di recupero. In casa con l’Atalanta, sopra di uno, in una partita dai ritmi molto molto sostenuti e senza interruzioni, 5. Mi pare giusto. Mi pare coerente. Mi pare tutto regolarissimo” o ancora: “5 minuti…. Con il Verona con continue interruzioni credo 4 o addirittura 3″.

I tifosi della Roma (… e della Juve) si godono il risultato

Alla fine, però, c’è spazio solo per gioire: “La migliore Roma che ho visto ultimamente.. La squadra ha messo carattere in campo…” oppure: “Se potessimo vedere la Roma giocare con questa intensità tutto l’anno non ci preoccuperemmo neanche dei torti arbitrali“. Come detto, poi, non mancano i ringraziamenti dei tifosi della Juventus: “La Roma ci ha appena dato un piazzamento Champions all’80%, direi che bisogna ringraziare José Mourinho“, e un tifoso chiede: “Ti ha mandato la Juve?”, con tanto di foto dello Special One.

