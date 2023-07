Rugby, Italia ko a testa alta in Scozia: top e flop in vista della Coppa del Mondo

Promossi e rimandati dopo il primo Test Match di preparazione in vista del Mondiale contro la Scozia: su Ioane, Allan e Pani, da rivedere l'altro esordiente Page-Relo.

30-07-2023 13:54

Maledetto finale. Italia ko a testa alta e tra i rimpianti in Scozia, proprio come qualche mese prima. È finita infatti in fotocopia con la sfida dell’ultimo Sei Nazioni. Stesse squadre, stesso stadio e quasi stesso punteggio: 26-14 a marzo, 25-13 a fine luglio, nel primo dei “Warm up” in vista della Coppa del Mondo al via a settembre in Francia. Anche in questo caso con l’Italia stoppata a un passo dalla rimonta e punita dalla quarta meta all’ultimo minuto. Quali indicazioni ha offerto il Test Match di Murrayfield per i ragazzi di Kieran Crowley? Chi sono promossi e bocciati dopo la prima delle quattro uscite di preparazione al Mondiale?

Scozia-Italia, tra i promossi l’esordiente Pani

Tra le note più positive della nazionale “sperimentale” varata per l’occasione, le buone risposte offerte dai veterani. Ioane, meta a parte, ha fatto capire una volta di più quanto sia stata pesante la sua assenza all’ultimo Six Nations. Allan è stato chirurgico dalla piazzola, anche se ha avuto poche occasioni per provarci. Molto bene gli altri giocatori con maggiore esperienza, da capitan Ruzza a Sisi. In crescita Zuliani, applausi per Pani, all’esordio e ben disimpegnatosi in un ruolo delicato come quello di estremo. Il ventaglio di soluzioni a disposizione del Ct in vista della World Cup potrebbe essersi allargato.

Test match a Murrayfield, da rivedere Page-Relo

Inutile nasconderlo, gli occhi degli appassionati erano tutti su di lui. Page-Relo, “nuovo italiano” grazie a Capuozzo che gli ha fatto riscoprire i suoi avi tricolori, schierato da mediano di mischia non ha fatto faville. Anzi. Qualche impaccio di tropppo per lui, soprattutto nel gioco al largo, e un rinvio rimpallato costato una meta. Il talento del Lyon avrà comunque occasioni per rifarsi. Al pari di Halafihi. Clamoroso lo scivolone che ha penalizzato un’interessante azione degli azzurri nel finale, quando la vittoria era ancora possibile.

Test Match verso il Mondiale: i prossimi appuntamenti

Dopo Murrayfield, l’asticella si alza ulteriormente per gli azzurri attesi ora da un impegno improbo: sabato 5 agosto alle 21 c’è la sfida all’Aviva Stadium di Dublino contro una delle grande favorite alla vittoria nella Coppa del Mondo, l’Irlanda. Questa volta il XV di Crowley dovrebbe essere meno sperimentale, col rientro tra i titolari di altri big come capitan Lamaro, Capuozzo o Garbisi. Sabato 19 agosto (ore 18.30) la sfida di San Benedetto del Tronto contro un avversario decisamente più abbordabile: la Romania. Sabato 26 agosto (18.30) a Monigo ultimo test contro il Giappone: obiettivo, il sorpasso nel ranking internazionale sugli asiatici, in caduta libera nelle ultime uscite.

Coppa del Mondo Francia 2023, il calendario degli azzurri

Sarà poi la volta della Coppa del Mondo in Francia, dove l’Italia di Kieran Crowley, Ct con la valigia pronta (dopo il torneo iridato sarà sostituito dall’argentino Gonzalo Quesada), è stata inserita nel girone A insieme a Francia, Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia. Esordio soft il 9 settembre a Saint-Etienne (ore 13) contro gli africani, quindi il 20 settembre a Nizza (17.45) il match contro i Teros sudamericani. Ultime due partite a Lione: il 29 settembre alle 21 contro gli All Blacks, il 6 ottobre (sempre alle 21) contro i Bleus padroni di casa.