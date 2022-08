Rummenigge non ha dubbi: "L'Inter è la grande favorita"

05-08-2022 10:24

“ L’Inter parte come grande favorita ”. Ne è sicuro Karl-Heinz Rummenigge . L’ex stella del calcio tedesco, durante l’intervista a La Gazzetta dello Sport di oggi (venerdì 5 agosto), ha parlato anche del ritorno in Italia di Lukaku, della Juventus e dello scoppiettante mercato della Roma.

“La Roma è rinata come società importante. Per parecchio tempo non ha vinto nulla, poi grazie a Mourinho ci è riuscita, non la Champions ma la coppa meno importante, però ha vinto. Mourinho – ha aggiunto Rumenigge – ha fatto bene nel passato, è un uomo di grande immagine, e mi pare anche per il futuro. A Roma sognano qualcosa in più, ma non credo che possano vincere il campionato ”. Sul ritorno di Lukaku , dopo appena un anno, ha detto: “Il matrimonio tra lui, Chelsea e forse anche l’allenatore non è stato felice. Ha fatto bene a tornare dove ha avuto grandi successi. Il mio amico Marotta poi ha fatto un grande affare”. Poi il passaggio sulla Juventus : “ Se parte bene potrebbe tornare quella che ha vinto tanti campionati di fila ”. Ma il pronostico dell’ex stella del Bayern Monaco è chiaro: “L’Inter parte come grande favorita”.