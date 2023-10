Salernitana-Inter, moviola: Polemiche per rigore negato a Thuram e rosso non dato a Gyomber

La prova all’Arechi dell’arbitro Abisso, che non dirigeva i nerazzurri da due anni e mezzo, analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

01-10-2023 10:36

In molti in casa Inter hanno fatto un salto nell’apprendere la scelta di Rocchi che per la gara di ieri all’Arechi con la Salernitana ha scelto Rosario Abisso, un nome che non evoca sicuramente ricordi piacevoli tra i tifosi interisti: tutto nasce dalla scellerata direzione di gara in quel famoso e interminabile Fiorentina-Inter dell’aprile 2019 nel quale i viola agganciarono il 3-3 finale con un colpo di petto di Danilo D’Ambrosio tramutato in calcio di rigore per fallo di mano intorno al 100esimo minuto di gioco. Abisso non arbitrava l’Inter dal 25 aprile 2021, ma come se l’è cavata nel 4-0 di ieri il fischietto palermitano?

Salernitana-Inter, i precedenti con le due squadre

Il bilancio globale di Abisso con l’Inter è quando i nerazzurri superarono per 1-0 il Verona a San Siro: due vittorie, un pari e due sconfitte il bilancio dell’Inter con l’arbitro palermitano. Erano invece tredici i precedenti con la società granata, con un bilancio a dir poco negativo per l’ippocampo: una sola vittoria, otto sconfitte e quattro pareggi. L’ultimo punto con lui è stato conquistato il 5 settembre 2022, giorno di Salernitana-Empoli, terminata col risultato di 2-2.

Abisso ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Dario Garzelli di Livorno con Manganiello IV uomo, Irrati al Var e Serra all’Avar in Salernitana-Inter Abisso ha ammonito due giocatori, di cui uno della squadra di Inzaghi: Calhanoglu (I), Gyomber (S).

Salernitana-Inter, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 7′ contatto in area campana tra Gyomber e Thuram, l’attaccante dell’Inter finisce a terra ma per Abisso non c’è nulla e lascia proseguire. Il seguente rapido check da parte del VAR conferma la decisione del direttore di gara.

Al 67′ Legowski si infila tra le maglie della difesa nerazzurra e supera Sommer in uscita. Abisso ravvisa una posizione di fuorigioco, su indicazione della sala VAR, e annulla. Al 69′ Gyomber abbatte Lautaro lanciato al limite dell’area: Abisso opta per il giallo, proteste dei nerazzurri che volevano il cartellino rosso. Infine all’85′ Lovato stende Thuram in area: nessun dubbio per Abisso, è calcio di rigore per l’Inter.

Per Marelli non c’era il rigore su Thuram

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn analizza il primo rigore reclamato dai nerazzurri: “C’è un lieve contatto nella parte alta del corpo ma l’arbitro Abisso è molto vicino, a circa 5-6 metri dall’azione e non giudica l’intervento di Gyomber come irregolare. L’unico contatto che avviene tra le gambe è solo perché è Thuram ad allargare la gamba”.