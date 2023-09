Arbitri: Di Bello è già in pista, Pezzuto fermato, incubo Abisso per l'Inter

Il fischietto siciliano dirigerà i nerazzurri due anni e mezzo dopo l'ultima volta, Giua retrocesso dopo gli errori in Juve-Lecce, Massa al Milan

29-09-2023 15:22

Mano leggera del designatore Rocchi sugli arbitri reduci da qualche errore, più o meno grave, negli ultimi turni. Si rivede già in pista Di Bello, finito nel tritacarne dopo il gol di Vlahovic convalidato in Juve-Lazio nonostante i forti dubbi sul pallone che McKennie si sarebbe trascinato oltre la linea. Il fischietto brindisino dirigerà Fiorentina-Cagliari lunedì.

Torna ad arbitrare anche Colombo (sia pur in serie B per Feralpi-Spezia) dopo la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo-Juventus mentre chi ha sbagliato nell’ultimo turno è retrocesso a IV uomo o Avar ma la notizia realativa alle designazioni odierne è il ritorno di Abisso per l’Inter dopo due anni e mezzo di assenza.

Pezzuto fermato dopo l’erroraccio di Monza

Non è piaciuta a Rocchi la direzione di Pezzuto di Lecce in Monza-Bologna: errata la valutazione sul gol annullato a Ferguson, il fischietto leccese sarà solo all’Avar in Torino-Verona, affidata a Feliciani. In castigo anche Manganiello, che in presa diretta non aveva visto il rigore per il Napoli con l’Udinese, poi corretto dal Var. Il fischietto di Pinerolo sarà IV uomo in Salernitana-Inter.

Abisso torna all’Inter dopo due anni e mezzo

All’Arechi però ci sarà Rosario Abisso, il cui nome non evoca sicuramente ricordi piacevoli tra i tifosi interisti: tutto nasce dalla direzione di gara in quel famoso e interminabile Fiorentina-Inter dell’aprile 2019 nel quale i viola agganciarono il 3-3 finale con un colpo di petto di Danilo D’Ambrosio tramutato in calcio di rigore per fallo di mano intorno al 100esimo minuto di gioco.

Abisso non arbitrava l’Inter dal 25 aprile 2021, quando i nerazzurri superarono per 1-0 il Verona a San Siro: due vittorie, un pari e due sconfitte il bilancio dell’Inter con l’arbitro palermitano.

Massa arbitra il big-match Milan-Lazio

Per il big-match Milan-Lazio ci sarà Massa di Imperia, che troverà il Milan per la diciassettesima volta: finora il bilancio è di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Sarà una prima volta come arbitro di una sfida tra Milan e Roma. Ventiquattro i precedenti con i biancocelesti: 11 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima volta che Massa ha arbitrato una partita della squadra di Sarri era in occasione del derby dello scorso anno datato 19 marzo 2023, vinto dalla Lazio con gol di Zaccagni.

Arbitro portafortuna per il Napoli a Lecce

Per Lecce-Napoli ci sarà Pairetto di Torino. Sette i precedenti con Pairetto arbitro giocati tutte in casa e terminati tutti con una vittoria, l’ultimo il 4-1 alla Salernitana nel 2022. Sono 13 i precedenti dell’Empoli con l’arbitro Pairetto terminati con 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Maresca torna già ad arbitrare, Giua retrocesso

Maresca torna ad arbitrare dopo essere stato fermato per non aver visto un rigore per il Milan per un fallo su Loftus-Cheek col Verona. Il fischietto napoletano era stato mandato al Var in Juventus-Lecce ma arbitrerà domenica Bologna-Empoli. Chi invece ha diretto la gara tra bianconeri e pugliesi, ovvero Giua, è stato retrocesso IV uomo sempre con la Juve a Bergamo dopo i pasticci combinati in partita.

Proprio per Atalanta-Juventus, match di primissima fascia, Rocchi ha scelto il patavino Chiffi. Con lui 1 solo ko per i bianconeri su 12 precedenti, di cui uno in coppa Italia. Infine debutto assoluto con la Roma per Marchetti, visto che il direttore è della sezione di Ostia Lido, un caso simile a quello di Doveri dopo l’abolizione del divieto territoriale Nessun precedente neanche con il Frosinone in Serie A, mentre sono 4 in Serie B, che hanno portato a 2 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta per la squadra del basso Lazio.