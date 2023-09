Napoli-Udinese, moviola: Perché l'arbitro potrebbe essere sospeso

La prova di Manganiello al Maradona analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli. grave l'errore sul rigore non visto e concesso dal Var

28-09-2023 08:05

Ha un cognome meridionale pur essendo di Pinerolo l’arbitro designato da Rocchi per Napoli-Udinese. Gianluca Manganiello, infatti, è originario di un piccolo paesino in provincia di Salerno, Pattano, non lontano da Vallo della Lucania. Il padre del futuro arbitro, infatti, negli anni 70 emigrò in Piemonte, dove nacque poi Gianluca ma come se l’è cavata il fischietto piemontese ieri al Maradona?

Napoli-Udinese, i precedenti di Manganiello con le due squadre

Per Manganiello è stato l’ ottavo incrocio in carriera con i bianconeri friulani, l’ultima volta è stato proprio in Udinese – Napoli 0-4 del settembre 2021. Il bilancio è di 2 pareggi e 5 sconfitte. Col Napoli vanta 8 precedenti con 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Manganiello ha ammonito solo un giocatore

Assistito da Mastrodonato e dall’italo-giapponese Yoshikawa, con Marinelli IV uomo, Di Martino al Var e Marini all’Avar, l’arbitro Manganiello in Napoli-Udinese ha ammonito solo Perez e nessun giocatore della squadra di Garcia.

Napoli-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 20’ Ebosele colpisce Kvara sulla gamba d’appoggio in area: inizialmente Manganiello lascia correre, prima di essere richiamato al VAR. Dopo aver controllato l’azione al monitor il direttore di gara cambia idea assegnando il penalty agli azzurri, segnato da Zielinski. Al 39′ Politano è in posizione regolare al momento del passaggio per Osimhen: il nigeriano riceve e colpisce per il 2-0.

Per Marelli l’arbitro potrebbe essere sospeso

A fare chiarezza sull’episodio del rigore è l’esperto di Dazn Luca Marelli che spiega: “E’ una svista dell’arbitro, che tra l’altro si trovava anche in una buona posizione. Probabilmente ha guardato la parte alta dei corpi e ha completamente perso ciò che era successo sotto. Ebosele il pallone non l’ha mai toccato, Kvaratskhelia era nettamente in anticipo e il fallo era netto. Manganiello per questo episodio verrà penalizzato, doveva vederlo in campo ed essere corretto dal VAR in questo caso porta a una penalizzazione”.