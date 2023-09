Juventus-Lecce, moviola: Quanti errori dell’arbitro Giua, salentini furiosi

La prova del fischietto sardo all’Allianz Stadium analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli, due sviste decisive nella ripresa

27-09-2023 08:12

Sarà anche stavolta un caso da esaminare riascoltando gli audio tra arbitro e Var quanto accaduto ieri in Juventus-Lecce con l’arbitro Giua nel mirino. Il fischietto sardi, scelto da Rocchi per una partita di primissima fascia come quella dell’Allianz Stadium, ha commesso due errori gravi che hanno influenzato il risultato finale.

I precedenti dell’arbitro con la Juventus

E con questo sono 4 su 4. Era la quarta volta che Giua dirigeva la Juventus ed anche nei tre precedenti i bianconeri avevano vinto. Questo lo score: Juve-Udinese (1-0 il 15.01.22), Juve-Genoa (2-1 il 30.10.19) e Juve-Frosinone (3-0 il 15.02.19).

Giua ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulso uno

In Juventus-Lecce, assistito da Di Iori e Cecconi, con Massa IV uomo, Maresca al Var e Muto all’Avar l’arbitro Giua ha ammonito 5 giocatori, di cui 2 della squadra di Allegri, e ne ha espulso uno. Ammoniti Chiesa, Rabiot (J), Ramadani, Rafia, Krstovic (L). Espulsi: Kaba (L)

Juventus-Lecce, i casi dubbi

Questi i principali casi da moviola. Al 57′ Milik segna da due passi dopo una sponda aerea di Rabiot. Non c’è fuorigioco, come certificato dal Var, ma il Lecce protesta per due episodi: il calcio d’angolo da cui è scaturito l’episodio decisivo, dal momento che l’ultimo tocco è stato di Rabiot, e un fallo di mano commesso da Rugani sugli sviluppi del corner, non sanzionato dall’arbitro e non sanzionabile dal VAR in quanto il possesso è successivamente – anche se brevemente – passato ai giocatori di D’Aversa.

Al 92’ seconda ammonizione e conseguente espulsione per Kaba, crollato a terra in area dopo un contatto prolungato con Chiesa. Il centrocampista del Lecce è stato punito per una presunta simulazione. Il rigore in effetti non c’è, ma il giallo sembra piuttosto severo.

Per Marelli gol irregolare e rosso eccessivo

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn parte dal gol bianconero: “Il calcio d’angolo della Juventus non c’era. Rabiot tocca dopo il colpo di testa di Venuti. Il tocco di Rugani arriva in un’azione che non poteva essere valutata dal Var perché interrotta da un rilancio sbagliato del difensore del Lecce. Infine, sulla sponda di Rabiot, Milik è in gioco”. Sull’espulsione di Kaba poi dice: “Mi sono esposto in diretta sulla correttezza dell’ammonizione. Gli arbitri sono sensibili su queste dinamiche di campo. Kaba ha dato l’impressione di voler entrare per cadere. Visto e rivisto, però, l’ammonizione è un po’ severa, Kaba perde l’equilibrio e non è una chiara simulazione. Seconda ammonizione eccessiva”.