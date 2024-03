Salernitana-Lecce, la moviola: giallo sul gol-partita dei pugliesi

La prova dell’arbitro Maresca all’Arechi analizzata ai raggi X, il fischietto napoletano non ha risparmiato cartellini ed ha ammonito sette giocatori

17-03-2024 05:50

Tornato a dirigere in A, Fabio Maresca è stato scelto da Rocchi per la delicatissima sfida salvezza tra Salernitana e Lecce, gara di prima fascia. Il fischietto napoletano dopo le incertezze in Lazio-Bologna aveva fatto bene in Verona-Sassuolo ma era stato mandato prima al Var in Fiorentina-Roma e poi in B. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Arechi.

Clicca qui per vedere gli highlights di Salernitana-Lecce

I precedenti di Maresca con Salernitana e Lecce

L’arbitro napoletano non aveva mai diretto prima i granata a parte un’amichevole estiva contro l’Augsburg. Per quanto riguarda i salentini, erano ben sei i precedenti, di cui tre in A con due vittorie e un pareggio per i giallorossi.

Maresca ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, con Marchetti IV uomo, Valeri al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: 30′ Coulibaly (S), 41′ Gendrey (L), 45′ Maggiore (S), 48′ Ramadani (L), 54′ Piccoli (L), 73′ Pirola (S), 82′ Zanoli (S)

Salernitana-Lecce, i casi da moviola

Severo con 7 gialli ma giusto Maresca in Salernitana-Lecce. Nessun episodio contestato ma una curiosità sul gol-partita dei pugliesi al 17’.Almqvist ha rimesso in mezzo un pallone che Krstovic, almeno a una prima occhiata, ha deviato da rapace all’interno della porta di Costil. n realtà, riguardando con attenzione l’episodio del goal del vantaggio del Lecce, si nota come in effetti l’ultimo tocco non sia stato di Krstovic: l’attaccante montenegrino ha deviato il cross di Almqvist, sì, ma a far carambolare la palla in porta è stato in realtà Gyomber.