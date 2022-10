17-10-2022 10:08

Oggi, per la 10a giornata di Serie A, si gioca, a Marassi, Sampdoria-Roma (ore 18:45). Una sfida con tanti spunti di interessi come la sfida tra Dejan Stankovic (l’allievo) e Josè Mourinho (il maestro).

Sampdoria-Roma, Stankovic vs Mourinho, conta solo la vittoria

Insieme sono stati protagonisti dell’indimenticabile Triplete nerazzurro. Oggi saranno avversari. Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria, sfida il suo maestro, ossia José Mourinho, l’allenatore che l’ha portato sul tetto d’Europa con l’Inter.

I giallorossi stanno vivendo un momento delicato, con tanti alti e bassi. Reduci dal pareggio con il Betis in Europa League, cercano punti preziosi per non perdere terreno in campionato (al momento sono a -7 dal Napoli capolista). Tanti dubbi per José Mourinho, soprattutto in attacco dove potrebbe anche esserci spazio per il duo Abraham-Belotti dal primo minuto.

La Sampdoria è desolatamente all’ultimo posto in classifica, con soli tre punti (zero vittorie, tre pareggi e ben sei sconfitte). Serve la scossa per rimettersi in corsa per la salvezza. A Dejan Stankovic il difficile compito di “svegliare” i blucerchiati.

Marco Di Bello, l’arbitro di Sampdoria-Roma

La sfida Sampdoria-Roma, valida per la 10a giornata di Serie A, sarà diretta da Marco Di Bello. Come assistenti si affiderà al duo Valeriani-Margani. Marco Serra sarà il quarto uomo mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano.

Il fischietto di Brindisi ha diretto la Sampdoria in 10 occasioni con una sola vittoria blucerchiata (cinque sconfitte e quattro pareggi). Ricordi non piacevoli per José Mourinho con Marco Di Bello. Il pensiero va alle tante polemiche post Napoli-Roma dell’aprile scorso per la direzione di gara del fischietto di Brindisi.

Sampdoria-Roma, i precedenti: gara numero 146

Quella di oggi sarà la sfida numero 146 tra Sampdoria e Roma. I precedenti sorridono ai giallorossi che hanno vinto 59 volte contro le 47 vittorie blucerchiate (39 i pareggi).

Tuttavia, considerando solo le gare in casa della Samp, i dati statistici cambiano: 35 successi per i liguri e solo 12 per i giallorossi. L’ultimo successo blucerchiato, a Marassi, risale a maggio 2021: 2-0 il finale.

Serie A, Sampdoria-Roma: dove seguirla in tv e in streaming

La partita tra Sampdoria e Roma verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN su una smart tv compatibile o su dispositivi mobili o attraverso Timvision Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’ la partita sarà visibile in tv sul canale 214 del bouquet Sky.

