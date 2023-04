Sandro Mazzola: “Giusto il cartellino rosso a Lukaku”

L'ex calciatore dell'Inter è tornato sugli episodi che hanno macchiato il finale della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus

05-04-2023 16:49

Sandro Mazzola, interista purosangue, seppure a malincuore condanna l’esultanza di Romelu Lukaku dopo il gol del pareggio, dal dischetto, contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. “Le risse e le espulsioni non mi piacciono mai, e mi spiace dirlo ma è stata giusta l’espulsione per Lukaku, non mi è piaciuta, ci sono i ragazzi che guardano la partita e questi gesti non si fanno. Bisogna esser piu’ tranquilli”.

Un giudizio anche sui 90′: “La partita è stata molto brutta. Ogni tanto spegnevo la tv e poi la riaccendevo”. Mazzola infine prende le difese dell’allenatore nerazzurro: “Inzaghino non si tocca, lui deve restare, sa fare bene, lasciamolo stare. Sono i giocatori, o meglio alcuni di loro, che non riescono a capire quello che vuole il mister. Nemmeno io riesco a capire che tipo di gioco abbia in mente di fare l’Inter”.