Santini rivela mosse Juve, Inter e Milan: Salta anche un tecnico

Una raffica di nomi e di notizie, trattative clamorose e diverse sorprese: questo ha regalato l’esperto di mercato Fabio Santini nella sua finestra sulle trattative nel corso del Processo su 7Gold. Le manovre di tutte le big sono state vivisezionate dalla firma di Libero che ha preannunciato diversi colpi di scena in vista della prossima stagione.

Il futuro di Sarri

Santini parte dalla Juve e annuncia: “Mi sono arrivate delle notizie clamorose da Torino su Sarri. Il tecnico, nonostante il primo posto in classifica, sembra sempre più lontano dalla Vecchia Signora. Andrea Agnelli sembrava intenzionato a confermarlo, ma ora mi giunge la notizia che stia pensando già al post Sarri. Sono quattro i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera: Pochettino, Zidane, Allegri e Pep Guardiola. Quest’ultimo sembra avere le maggiori chances di sedere sulla panchina della Juventus. Ronaldo? Andrà via dalla Juventus solo se i bianconeri prenderanno Mbappè”.

Cambia la difesa

Sempre restando sulla Juve ecco un’altra bomba: dal Real Madrid per de Ligt e Skriniar sono pronte delle offerte indecenti pari complessivamente a 250 milioni: 150 per il calciatore della Juventus, 100 per quello dell’Inter. I bianconeri potrebbero rimpiazzarlo con Koulibaly (che piace anche al Psg) anche se il senegalese costa 100 milioni.

Che succede con Icardi

Su Icardi Santini si sbilancia: “Mauro Icardi non ha un grande rapporto con il Psg. Leonardo, dirigente del club transalpino, sta sfogliando la margherita per valutare se riscattare o meno l’argentino. La sensazione è che, in questo momento, prevalgano le ragioni del no. Il Psg non sembra avere intenzione di tenere Icardi. Il Milan di Elliott sarebbe molto interessato a Mauro Icardi e, per arrivare all’attaccante, potrebbe inserire qualchecontropartita al fine di avere uno sconto sul costo del cartellino. I rossoneri sembrano al momento la squadra italiana più interessata a Maurito, più della Juventus. Sull’argentino c’è anche il Chelsea”.

Dove giocherà Mertens

Infine il caso Mertens: “L’Inter è tornata in modo forte su Dries Mertens. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, continua a dire che il rinnovo si farà, che al termine della sua carriera il belga continuerà a far parte degli azzurri occupandosi del settore giovanile. Mertens non ha però ancora rinnovato col Napoli, i tempi si stanno allungando in modo preoccupante e l’Inter sta cercando di approfittarne. Il club nerazzurro è inoltre ad un passo dall’attaccante ora in forza al Chelsea, Giroud.

SPORTEVAI | 07-04-2020 08:50