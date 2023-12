Saudi League: Brozovic e Ronaldo trascinano l’Al Nassr, frena l’Al Fateh

L'Al Nassr continua la corsa e recupera punti in Saudi League: ridotto il divario con l'Al Hilal primo in classifica a +7 dal club di Ronaldo

31-12-2023 12:38

Chiude in bellezza l’Al Nassr con l’ultima vittoria in Saudi League – al termine del 2023 – fuori casa per 4-1 contro l’Al Taawoun, squadra rivelazione del campionato arabo. Non basta l’ex Bologna Musa Barrow tra le fila di casa per arginare un super CR7 sempre più da record: con il gol al 92′ raggiunge quota 54 gol nell’anno solare e si conferma il cannoniere più prolifico dell’anno. Brozovic, Laporte e Otàvio condiscono la partita con una ricca goleada che spinge il club di Riyadh a -7 dall’Al Hilal, ancora primo e imbattuto in campionato. Il riassunto dei posticipi della 19esima giornata e della classifica di fine 2023 in Saudi League PRO.

Saudi League: Al Nassr in solitaria al secondo posto in classifica

L’Al Nassr, seconda nella Saudi League PRO, ha superato per 4-1 l’Al Taawoun in una sfida intensa. Nonostante un inizio difficile, con un gol di El Mahdioui per l’Al Taawoun, l’Al Nassr ha ribaltato il risultato grazie alle reti di Brozovic al 26′, Laporte al 35′ e Otávio al 50′. Cristiano Ronaldo, nonostante una prestazione non al top, ha siglato comunque una rete e ha raggiunto il suo 54° gol del 2023, chiudendo l’anno come capocannoniere assoluto (davanti a Mbappé, Kane e Haaland).

La vittoria rafforza la posizione in classifica dell’ Al Nassr, in solitaria al secondo posto a 46 punti e ancora in corsa per la vetta, attualmente occupata dall’Al Hilal. L’Al Taawoun, nonostante la resistenza iniziale, rimane quarto, sei punti dietro al terzo classificato, l’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga a quota 40.

Brozovic, Alaqidi e Cristiano Ronaldo protagonisti nell’ Al Nassr

L’ex Inter Marcelo Brozovic si è reso il protagonista della partita per aver creato il maggior numero di occasioni (4) nella gara e per aver siglato un gol e un assist. Il portiere saudita 23enne dell’Al Nassr, Alaqidi si è distinto per aver parato un calcio di rigore proprio ad El Mahdioui che aveva segnato il gol del vantaggio iniziale dell’Al Taawoun. L’ex Bologna Musa Barrow è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti ma non ha trovato il gol.

Le altre gare della 19esima giornata di Saudi League PRO

A chiudere la 19esima giornata di Saudi League PRO ci sono state anche Al Fateh contro Al Akhdoud che ha pareggiato per 0-0 e superato l’Al Ittihad di Benzema, scomparso nelle ultime ore da Jeddah, e l’Al Ettifaq del tecnico inglese Steven Gerrard che sprofonda in ottava posizione.

L’Al Shabab vince per 1-0 contro l’Al Wehda con rete di Radif all’ 85′. Il migliore in campo è stato l’ex Inter Ever Banega che ha vinto più sfide (11) e creato più occasioni (4) nel corso della partita. La prima società calcistica fondata a Riyadh nel 1947 raggiunge l’undicesimo posto a quota 21 punti dopo aver battuto l’Al Wehda dell’ex Udinese Ighalo.

Si ricorda che i diritti televisivi della Saudi League PRO sono stati acquisiti da LA7 che trasmette in diretta il miglior match della settimana anche in onda su LA7/D (canale 29 digitale terrestre) e in simulcast su LA7.it