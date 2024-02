Saudi League: Musa Barrow lancia l’Al-Taawoun, Benzema rivela cosa è successo con Gallardo

21esimo turno di Saudi League PRO: l'Al Taawoun batte per 3-1 l'Al Akhdoud. Benzema ritrova la pace con Gallardo nonostante l'autogol in Champions

24-02-2024 12:01

In Saudi League l’Al Taawoun si conferma la squadra ‘rivelazione’ del campionato: raggiunto il quarto posto a quota 38 punti, grazie alla vittoria per 3-1 contro l’Al Akhdoud. Menzione speciale per l’ex Bologna Musa Barrow, che apre le marcature e trascina i suoi al successo. Oggi in campo anche l’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga, ma entrambi out per infortunio. A chiudere il 21esimo turno di campionato ci sarà, invece, l’Al Ittihad di Benzema che ritrova la pace con il suo tecnico Marcelo Gallardo dopo la vittoria in Champions League asiatica nonostante un autogol del francese dopo nemmeno 25 minuti di gioco. Il riassunto delle gare di Saudi League.

Al Taawoun successo secco in Saudi League

E’ Musa Barrow, ex Bologna, ad aprire le marcature di gioco al 7′. La seconda rete arriva con Adam al 10′. Da lì in poi è tutto in discesa per l’Al Taawoun che batte 3-1 l’Al Akhdoud che scende all’undicesima posizione. Pareggio, invece, per 1-1 sia tra l’Al Riyadh e Al Raed e tra l’Al Fateh contro il Damac FC.

Oggi in campo anche Al Taee contro l’Al Ahli alle ore 15:00 e l’Al Hazem contro l’Al Khaleej alle ore 18:00. Si ricorda che il big match di ogni turno di Saudi League è trasmesso su La7, La7/D e La7.it.

Saudi League, Benzema spiega: “Nessun Problema con Gallardo”

L’attaccante francese Karim Benzema ha finalmente affrontato le voci riguardanti il presunto rapporto teso con l’ex allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, ora alla guida dell’Al Ittihad. La questione ha preso vita dopo che Gallardo ha deciso di escludere il giocatore dalla pre-season dell’Al Ittihad in Arabia Saudita, in seguito a carenze di impegno da parte del francese, dopo la sua sparizione (non autorizzata) alle Mauritius per 17 giorni. Benzema, tornato titolare da due partite, ha chiarito che non ci sono problemi con Gallardo: “Non ho alcun problema con l’allenatore Gallardo e tutto quello che è stato scritto è una bugia”.

Benzema smentisce voci sul suo trasferimento in Europa

Inoltre, Benzema ha respinto categoricamente le ‘speculazioni’ riguardanti un suo possibile trasferimento e ritorno in Europa, negando qualsiasi interesse per l’Olympique Lione e il Chelsea. L’attaccante ha affermato che le voci riguardanti un suo trasferimento sono “fandonie”. La prossima settimana, l’Al-Ittihad affronterà l’Al Hilal, nello scontro diretto, e cercherà di recuperare quanti più punti possibili per rientrare tra le prime quattro posizioni della Saudi League.