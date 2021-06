Schick alla Maradona, la Repubblica Ceca piega la Scozia

La Repubblica Ceca debutta nel migliore dei modi a Euro 2020 e lo fa nel segno della sua stella più luminosa: Patrick Schick. L’ex calciatore di Roma e Sampdoria risolve la partita dell’Hampden Park di Glasgow con due gemme che abbattono la resistenza dalla Scozia: perentorio il colpo di testa sullo scadere del primo tempo, semplicemente meraviglioso il lob da 45 metri che beffa Marshall e confeziona i primi tre punti del raggruppamento.

La Scozia ritrova il proprio pubblico ad Hampden Park ma soprattutto ritrova uno dei massimi tornei internazionali dopo un digiuno lungo ventitré anni: l’ultima volta risale alla fase finale di mondiali di Francia del 1998. Per il debutto a Euro 2020 gli scozzesi puntano sul “fattore” campo per arginare l’ostacolo Repubblica Ceca subito pericolosa all’imbocco del match prima con la conclusione di Schick – murata da Marshall – poi in la conclusione in orbita del doriano Jankto.

La ‘Tartan Army’ si iscrive al match spostando la gara sui binari dell’intensità, spinta dal pubblico amico. Il primo acuto porta la firma di Dikes la cui zampata sfuma a lato di poco rispetto ai pali della porta di Vaclik.L’occasione più ghiotta arriva al 32’ quando Robertson cambia marcia sull’out di sinistra e arriva alla conclusione chiamando Vaclik al grande intervento.Dopo una buona mezz’ora la si placa il forcing degli scozzesi e la truppa allenata da Silhavy guadagna progressivamente campo e a tre dall’intervallo sblocca la sfida: sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Coufal che, dalla destra, pennella a centro area un pallone con il contagiri per lo splendido terzo tempo aereo di Patrick Schick che firma l’1-0.

Nella ripresa la reazione della nazionale scozzese è veemente ma si stampa sulla traversa colpita da Hendry. Poi, al 52′ il capolavoro: Schick entra in possesso di palla sulla linea del centrocampo, vede Marshall fuori dai pali e lo sorprende con un meraviglioso lob da 45 metri che vale il 2-0. Una perla di rara bellezza che indirizza irrimediabilmente la sfida in favore della Repubblica Ceca. Vano l’assalto finale della Scozia che va vicina a più riprese a scardinare il bunker ceco che, però, regge fino al traguardo. Finisce 0-2, nel segno di un incontenibile Patrick Schick.

IL TABELLINO

SCOZIA-REPUBBLICA CECA 0-2

Marcatori: 42′ e 52′ Schick

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry (67′ McGregor); O’Donnell (79′ Forrest), Armstrong (67′ Fraser), McGinn, McTominay, Robertson; Dykes (79′ Nisbet), Christie (46′ Adams).

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral (68′ Holes); Masopust (72′ Vydra), Darida (87′ Sevcik), Jankto (72′ Hlozek); Schick (87′ Krmencik).

Arbitro: Siebert

Ammoniti:

Espulsi:

OMNISPORT | 14-06-2021 17:04