18-07-2022 16:52

Willi Weber, oggi 80enne, per anni è stato il manager dell’ex pilota di Formula Uno Michael Schumacher. Del mondo dei motori, di quella che poi reputa essere la sua verità, ne ha parlato nel libero “Benzina nel Sangue” e ha svelato anche qualche altra indiscrezione a Gazzetta dello Sport.

Willi Weber e l’incontro con Schumacher

Da sempre appassionato di motori e di corse, nell’intervista a Gazzetta dello Sport, dedica tanto spazio a Schumacher. Ricorda anche il primo incontro avvenuto a Salisburgo: «Allora avevo un team di Formula3, WTS, il più vincente. Tutti volevano correre con me, ma servivano un mucchio di soldi. Dopo la F.3 quel giorno c’era la gara di Formula Ford e vidi questo pilota. Fu uno shock. Mai visto nessuno così. Di solito i piloti si fanno portare dalla macchina, Michael le faceva fare quello che voleva! Pensai: ho bisogno di questo ragazzo. Nelle mie fantasie era come aver visto un principe, l’eroe di un’opera di Wagner. Ho fatto di tutto per averlo, ma naturalmente gli ho nascosto quasi tutto. E quando ha scoperto che l’avrei ingaggiato senza farlo pagare, ha cominciato a urlare di gioia, non ci credeva e ripeteva “Oh Gesù, oh Gesù!”. Lì è nato un rapporto indissolubile».

Willi Weber dal sodalizio con Schumacher alla rottura

Nel libro, l’ex manager del pilota Ferrari, è schietto e non usa mezzi termini per parlare di una delle figure cardine nella vita del pilota tedesco, la moglie Corinna. Già da subito dopo il terribile incidente sugli sci sono stati troncati i rapporti con Corinna ma anche con Jean Todt. I due, secondo Weber l’hanno tagliato fuori: «È stato un dolore enorme per me. Ho provato centinaia di volte a contattare Corinna, posso capire la situazione iniziale, ma poi da loro abbiamo sentito solo bugie. Per Michael ho fatto di tutto e ho sempre protetto la sua vita privata. Non mi aspettavo un comportamento simile da lei, sono ancora arrabbiato per come ha chiuso i rapporti».

Willi Weber, le tenere parole per Schumacher

Nonostante la rottura con la famiglia, anche se con il fratello Ralf ogni tanto parlo, Weber ha solo che parole d’affetto per il pilota. Quando gli si chiede una sola parola su Schumi dice impossibile e poi aggiunge: «A tre anni dall’incidente mi sono detto basta cercare la famiglia, non posso cambiare le cose. Per me era come un figlio, anche oggi mi fa male parlarne».