Sci, Brignone vuole tutte le coppe: ma la 3 giorni di La Thuile è a rischio, prima prova di discesa annullata

La "Tigre" punta al clamoroso en plein in CdM: oltre alla generale, è in lotta per i titoli nella libera, in SuperG e in gigante. A rischio il trittico valdostano.

E se oltre alla Coppa del Mondo generale, sempre più vicina dopo l’exploit di Are, arrivassero anche tre coppette? Federica Brignone non lo nomina apertamente, ma all’en plein ci pensa eccome. Tanto più che adesso ha l’opportunità di “giocare in casa” e di provare a fare il pieno di punti a La Thuile, tra le montagne della “sua” Valle d’Aosta. La “Tigre” è messa bene nelle classifiche di discesa libera, SuperG e gigante, anche se proprio la discesa di giovedì è a rischio. La prima prova è stata annullata e se dovesse saltare pure la seconda, fissata per domani, la gara non potrebbe disputarsi.

Brignone, una discesa e due SuperG in Valle d’Aosta

Il calendario prevede un trittico veloce sulle nevi di La Thuile. Giovedì 13 la discesa libera, venerdì 14 e sabato 15 i SuperG, col primo che in realtà è un recupero di quello non disputato nelle scorse settimane a St. Moritz. Per regolamento, le discese possono essere effettuate soltanto dopo aver sostenuto almeno una prova libera. Quella del martedì è stata annullata a causa della tanta neve caduta nelle ultime ore. Mercoledì alle 11 è prevista la seconda (e ultima): qualora le condizioni non dovessero mutare, la discesa sarebbe definitivamente cancellata. Per i SuperG non c’è bisogno di allenamenti preliminari, ma va da sé che se il tempo non migliora, Peter Gerdol e il suo staff potrebbero far saltare anche loro.

Sci, Fede in lotta anche per tre coppette di specialità

Numeri alla mano, per Brignone l’annullamento della discesa sarebbe il minore dei possibili danni: lei nella classifica di specialità è prima con 16 punti di vantaggio su Cornelia Huetter e 34 su Sofia Goggia. In SuperG invece è dietro, seppur di poco: Lara Gut-Behrami, la svizzera che la insegue (si fa per dire) a 322 punti nella generale, nella classifica del supergigante è davanti di 55 lunghezze. Per il titolo del gigante, invece, sarà decisiva l’ultima gara in programma nelle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley: Super Fede deve recuperare 20 punti ad Alice Robinson, che ha vinto meno di lei ma s’è piazzata più volte sul podio.

Brignone tra l’emozione di La Thuile e il sogno en plein

Proprio Brignone, ai microfoni di Oasport, ha parlato delle prossime sfide: “La Thuile è una delle gare che ho sofferto di più nella mia carriera. La pista è quello che è, molto tecnica e tosta, ma per me non è fonte di paura. Ma lo invece è essere qui davanti ai miei amici, a casa, davanti alla mia gente. Mi emoziona tanto e mi stressa tanto, è qualcosa di molto forte. Le coppette? So che è difficile, sono lì per giocarmele ed è una bella sfida. È impossibile per me, però nulla vieta di provarci fino in fondo. Giocherò le mie carte, l’importante è dare tutto. Mi sto giocando tantissimo, è un contesto bellissimo, ma anche difficile. Spesso patisco le aspettative su di me. È vero che la pista mi piace, ma non vuoi sbagliare perché sei a casa”.