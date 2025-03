Sci Slalom Hafjell, Meillard vuole il bis ma Pinheiro Braathen vuol fare la storia. Vinatzer non parte

L'ultima gara europea della stagione parla sempre svizzero, con Meillard davanti a Pinheiro Braathen e Gstrein. Vinatzer non parte dopo la caduta

C’è sempre uno svizzero a dettare legge nel circo bianco. Anche in slalom, dove Odermatt (per fortuna degli avversari) non gareggia, ma dove Loic Meillard dimostra di essere arrivato alle battute finali della stagione in forma davvero notevole. È suo il miglior tempo al termine della prima manche dello speciale di Hafjell, l’ultimo prima delle finali di Sun Valley. Anche se la tavola sembrerebbe essere apparecchiata per un’altra impresa che avrebbe un significato davvero particolare.

Pinheiro Braathen a caccia del primo successo brasiliano

Perché Lucas Pinheiro Braathen, papà norvegese e mamma brasiliana, è lì vicino per provare a piazzare il colpo della vita. Ovvero portare il Brasile per la prima volta sul gradino più alto del podio in una gara di Coppa del Mondo di sci alpino: c’è andato vicino diverse volte quest’anno (secondo in slalom ad Adebolden, due volte in gigante a Beaver Creek e Kranjska Gora, terzo in slalom a Kitzbuhel), potrebbe riuscirci per davvero stavolta, di fatto di fronte al pubblico “di casa”, anche se già ieri in gigante l’accoglienza dei norvegesi è stata un po’ tiepida, evidentemente sentitisi “traditi” dalla scelta del vincitore della coppa di specialità 2023 di tornare alle gare ma battendo bandiera brasiliana.

Meillard se lo ritrova a 34 centesimi nonostante Pinheiro Braathen sia partito 11 numeri più avanti (pettorale numero 14), e allora il vincitore del gigante di ieri sa che ci sarà da stare sull’attenti per non rischiare di vedersi sopravanzare da un rivale decisamente pericoloso e rischiare di perdere punti preziosi nella rincorsa alla coppetta di specialità, approfittando anche delle difficoltà di Kristoffersen, solo sesto ma a 84 centesimi dallo svizzero.

Tanti big in difficoltà. Vinatzer rinuncia a scendere

Lo slalom di Hafjell, su una neve non così dura, ha un po’ rimescolato le carte, almeno nella prima manche. Bene Fabio Gstrein, terzo a 44 centesimi da Meillard, benino Clement Noel, che non sembra più quello impalcabile di inizio stagione, quarto a poco più di mezzo secondo, appena un centesimo davanti ad Atle Lie McGrath. In top ten anche Haugan, Nef, Strasser (ma a 1”10: anche il tedesco pare in calo in questo ultimo scorcio di Coppa del Mondo) e Yule. Ancora più indietro Ryding, Schwarz, Popov, Kolega e Steen Olsen, tutti con ritardo pesanti calcolabili intorno ai due o più secondi.

E gli italiani? Hafjell non si sta rivelando affatto amica, come qualcuno avrebbe potuto anche immaginare che fosse. Alex Vinatzer non è nemmeno partito: la caduta nella quale è rimasto coinvolto nel corso della prima manche del gigante di sabato gli ha consigliato di evitare di prendere ulteriori rischi e concentrarsi unicamente sullo slalom delle finali di Sun Valley. Tempi alti per Gross e Kastlunger, entrambi fuori dalla seconda manche, in programma dalle 12,30.

Slalom speciale Hafjell, la classifica dopo la 1a manche