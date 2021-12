Sci, tripudio azzurro a St. Moritz: vince Brignone, seconda Curtoni

12-12-2021 12:35

Giornata da ricordare sulla neve di St.Moritz. Nel secondo SuperG svizzero è Federica Brignone ad avere la meglio su tutti e a piazzarsi per prima. Non solo, alle sue spalle ci sono ancora i colori azzurri con Elena Curtoni a 11/100, Sofia Goggia sesta a 75/100, Marta Bassino ottava a 83/100 e Francesca Marsaglia nona a 84/100.

Federica Brignone nella storia: la più vincente della storia di Coppa del Mondo

Federica Brignone fa la gara perfetta e sfrutta anche a suo favore l’abbassamento della partenza (spostata di 500 metri causa forte vento). Precisa nella parte iniziale e veloce nel finale, supera l’americana Shiffrin (poi terza) che fino a quel momento era la leader. Per lei si tratta del quinto successo in SuperG, con l’ultima vittoria in Val di Fassa il 28 febbraio 2021. Grazie a questo risultato diventata l’italiana più vincente in SuperG davanti a Putzer e Goggia. Supera anche Deborah Compagnoni con i suoi 17 successi.

Non solo Federica Brignone, le altre azzurre

A 11 centesimi dal podio si piazza Elena Curtoni davanti alla Shiffrin. Unica delusa forse, Sofia Goggia fuori dal podio che finisce sesta. Buona gara anche da parte di Marta Bassino ottava e della Marsaglia nona quattordicesima Nicol Delago, a 1”37.

Coppa del Mondo: cosa cambia con la vittoria di Federica Brignone

Il successo di oggi, quattordicesima doppietta azzurra, è il quarto trionfo italiano nelle prime 10 gare di Coppa del Mondo femminile dopo la tripletta della Goggia a Lake Louise. La classifica generale è sempre dominata dalla Shiffrin con 525 punti, 90 più di Sofia Goggia in testa però in quella di SuperG con 220 punti (40 più della Gut caduta oggi).

