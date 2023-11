Scommesse, caso Florenzi: torna l’incubo sul web, rabbia e ironia dei tifosi sui social

Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, anche Florenzi indagato nell'ambito del caso scommesse. La reazione del web tra indignazione e ironia: social presi d'assalto.

16-11-2023 11:20

Dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo, anche Florenzi è finito nel mirino della Procura di Torino nell’ambito dell’inchiesta sulle scommesse su piattaforme illecite. Monta la rabbia sul web, anche se non mancano commenti ironici. Insomma, la bufera continua. E, secondo quanto trapela, potrebbe coinvolgere pure altri calciatori di grido.

Caso scommesse, indagato Florenzi: cosa è successo

Un fulmine a ciel sereno (ma non per la Figc), l’ennesimo. Anche il nome di Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, è stato iscritto nel registro degli indagati. Il reato contestato è lo stesso di Fagioli, Tonali e Zaniolo: “esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa”. Sull’indagine vige il massimo riserbo, ma, stando a quanto rivela La Gazzetta dello Sport, la vicenda non dovrebbe andare per le lunghe. Florenzi potrebbe non essere l’ultimo calciatore coinvolto: non è escluso che presto emergano altri nomi illustri.

Scommesse, c’è anche Florenzi: le reazioni del web

“Bene, praticamente perdiamo l’unico che faceva rifiatare Theo. Chissà se si sveglieranno a prendergli un vice ora. Comunque da Florenzi, un discreto professionista, non me l’aspettavo” commenta su Twitter ‘Le Milan AC’. “Credo che la questione Florenzi sia la prova che il Milan non ne sapesse nulla, né di lui né di Tonali. Altrimenti si sarebbe liberato anche di lui” sostiene ‘Il più grande perditore’. “Sempre meglio… Ma perché non lo chiudono sto campionato?” si domanda Roberto Manzoni. “Sempre più schifato dal calcio, dai calciatori e da tutto quello che vi ruota attorno” sentenzia Lukas.

Dito puntato sì, ma anche tanta ironia sui social

“Pausa nazionali: -Partiamo col botto sulle scommesse Florenzi; -ci giochiamo gli Europei; -Al rientro subito Juve-Inter; 15 giorni in cui possiamo fare finta che il calcio Italiano sia ok, oppure perdere e andare ai playoff per gli Europei, e offrire uno 0-0 nel derby d’Italia” twitta Gabry. “Anche Florenzi ludopatico, altre braccia rubate all’agricoltura” cinguetta FdeM. “Si è giocato la pensione della nonna” aggiunge un altro utente. “Florenzi indagato dalla Procura per il caso scommesse. Ed ha scommesso fino all’ultimo che non sarebbe stato indagato” rincara Superdrumm. “Da bello de nonna a bello de quota” conclude ‘CallMeSnake'”. Insomma, davvero un polverone di ironie e polemiche.