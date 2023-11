Scommesse, indagato anche Florenzi: stessa accusa mossa a Zaniolo, che cosa rischia l'esterno del Milan

L'esterno rossonero dovrà comparire davanti alla pm Manuela Pedrotta per spiegare la sua posizione. L'accusa mossa dalla Procura è la stessa di Zaniolo

15-11-2023 22:20

L’inchiesta calcioscommesse si allarga. Nel registro degli indagati, stando a quanto riportato da AGI, sarebbe stato iscritto anche il terzino del Milan, Alessandro Florenzi. L’accusa è la stessa mossa a Zaniolo: “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

Florenzi indagato per scommesse

Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, il calcioscommesse investe anche il Milan, che vede il proprio tesserato, Alessandro Florenzi, indagato dalla Procura di Torino. A battere la notizia è l’agenzia di stampa AGI, che rivela come il terremoto scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano continui ad allargarsi.

Stessa accusa mossa a Zaniolo

Per l’esterno rossonero ed ex Roma, l’accusa è la medesima mossa nei confronti del collega di nazionale e in giallorosso, Nicolò Zaniolo, vale a dire “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”. Questa la motivazione scritta sul registro delle indagini tenute dalla procura torinese, che ha già portato alle squalifiche di Tonali e Fagioli, che avevano deciso di confessare.

Interrogatorio in vista per Florenzi

Dopo l’interrogatorio dello scorso 27 ottobre, Zaniolo ha scongiurato la squalifica visto che non sono emerse prove della sua colpevolezza e lui ha ammesso di aver giocato solo a giochi di carte o black jack, ma mai di aver scommesso sul calcio. Ovviamente, Florenzi e il Milan si augurano che tutto possa risolversi per il meglio. Intanto, però, nei prossimi giorni il nuovo iscritto al registro degli indagati dovrà presentarsi davanti alla pm Manuela Pedrotta per essere interrogato.

Che cosa rischia Florenzi

Come per Tonali e Fagioli, anche Florenzi rischia un lungo stop in caso dovesse venire accertato il suo coinvolgimento in giri di scommesse sul calcio. Basandosi sui precedenti, in caso di colpevolezza l’esterno rossonero potrebbe accorciare i tempi dello stop solo decidendo di collaborare con la giustizia e ammettendo le proprie colpe.