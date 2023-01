13-01-2023 18:30

Gli scontri tra gli ultrà non rimarranno impuniti ma le decisioni finali ancora non sono arrivate. Da giorni si aspettano le decisioni da parte delle istituzioni italiane e in particolare del Viminale dopo gli scontri tra i tifosi del Napoli e della Roma sull’autostrada A1. Ma per il momento il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi non ha comunicato ancora le misure definitive.

Scontri ultrà, Piantedosi: “Elementi per un numero significativo di Daspo”

Le prime decisioni da prendere riguardano i tifosi di Napoli e Roma che hanno effettivamente partecipato agli scontri di domenica scorsa sull’autostrada A1. Una domenica di puro terrore per tanti automobilisti che si sono ritrovati in mezzo agli scontri ed hanno temuto per la loro incolumità. “Mi riservo di prendere provvedimenti a breve – ha detto il Ministro Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza da lui presieduto – Sono in corso accertamenti per la verifica delle responsabilità. Credo che ci siano gli elementi per un numero significativo di Daspo”.

Scontri ultrà, Piantedosi annuncia il pugno duro

Da parte del ministro degli Interni, Piantedosi, non è ancora arrivato però l’annuncio su quali saranno le misure per le prossime gare e in particolare per i tifosi di Napoli e Roma: “Mi riservo di vedere i risultati del lavoro del comitato di analisi ma non escludo provvedimenti. Noi ci muoveremo nella direzione della tutela generale dell’ordine pubblico e dell’individuazione delle responsabilità”.

Scontri tra ultrà, stangata in arrivo: ecco gli scenari

La decisione sulle conseguenze per i tifosi dopo i fatti di domenica era attesa nella giornata di oggi. Ma da parte del Viminale prevale ancora la linea dell’attesa e della cautela, forse proprio alla luce della gara di questa sera tra Napoli e Juventus. La strada che il ministro Piantedosi intende percorrere è quello del pugno duro con la decisione di vietare le trasferte ai tifosi di Napoli e Roma per oltre un mese. Il precedente risale al 2014 quando l’allora ministro Alfano decide di votare ai tifosi dell’Atalanta le trasferte per 3 mesi. Ma non sono da escludere anche decisioni più severe vista la gravità degli episodi di domenica scorsa.