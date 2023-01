Serie A 2022-2023, Napoli-Roma: le probabili formazioni

Big-match al Maradona: Spalletti ha tutta la rosa a disposizione, Mourinho deve fare a meno dello squalificato Celik

29-01-2023 09:03

Scocca l’ora del big-match Napoli-Roma oggi alle 20:45. Si accendono i riflettori sulla capolista, a cui Mourinho vuole dare fastidio. Luciano Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e può scegliere: Elmas dovrebbe entrare a gara in corso pur essendo in gran forma, Mario Rui favorito su Olivera per una maglia da titolare. I giallorossi sono senza Zaniolo e Celik, che è squalificato. Possibilità per Spinazzola, in vantaggio su El Shaarawy.

Ecco le probabili formazioni del Maradona:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.