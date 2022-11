10-11-2022 19:02

La serie A vive nel fine settimana l’ultimo scampolo di partite prima della lunga sosta per il Mondiale che si giocherà in Qatar. Ma la Lega Serie A anticipa i tempi e comunica gli orari di tutte le gare di campionato con relativa programmazione televisiva che si giocheranno fino a Pasqua. Le date riguardano le giornate che vanno dalla 22esima fino alla 29esima giornata quindi dal 10 febbraio con l’anticipo Milan-Torino in programma di venerdì alle 20.45 fino a Lazio-Juventus di sabato 8 aprile.

Serie A: la Juventus si fa bella di sera

Tati gli anticipo serali per la Juventus a cominciare dal derby contro il Torino in programma in inconsueto martedì sera (24esima giornata) il 28 febbraio. Impegni serali per i bianconeri anche nel match dell’Olimpico contro la Roma del 5 marzo, in quello casalingo contro la Sampdoria in programma il 12 marzo, e poi ancora con Inter, Verona e Lazio.

Serie A: tutti gli orari dalla 22esima alla 29esima giornata

22esima Giornata

10/02 – Venerdì 20.45 Milan-Torino

11/02 – Sabato 15.00 Empoli-Spezia

11/02 – Sabato 18.00 Lecce-Roma

11/02 – Sabato 20.45 Lazio-Atalanta

12/02 – Domenica 12.30 Udinese-Sassuolo

12/02 – Domenica 15.00 Bologna-Monza

12/02 – Domenica 18.00 Juventus-Fiorentina

12/02 – Domenica 20.45 Napoli-Cremonese

13/02 – Lunedì 18.30 Hellas Verona-Salernitana

13/02 – Lunedì 20.45 Sampdoria-Inter

23esima Giornata

17/02 – Venerdì 20.45 Sassuolo-Napoli

18/02 – Sabato 15.00 Sampdoria-Bologna

18/02 – Sabato 18.00 Monza-Milan

18/02 – Sabato 20.45 Inter-Udinese

19/02 – Domenica 12.30 Atalanta-Lecce

19/02 – Domenica 15.00 Fiorentina-Empoli

19/02 – Domenica 15.00 Salernitana-Lazio

19/02 – Domenica 18.00 Spezia-Juventus

19/02 – Domenica 20.45 Roma-Hellas Verona

20/02 – Lunedì 20.45 Torino-Cremonese

24esima Giornata

25/02 – Sabato 18.00 Empoli-Napoli

25/02 – Sabato 20.45 Lecce-Sassuolo

26/02 – Domenica 12.30 Bologna-Inter

26/02 – Domenica 15.00 Salernitana-Monza

26/02 – Domenica 18.00 Udinese-Spezia

26/02 – Domenica 20.45 Milan-Atalanta

27/02 – Lunedì 18.30 Hellas Verona-Fiorentina

27/02 – Lunedì 20.45 Lazio-Sampooria

28/02 – Martedì 18.30 Cremonese-Roma

28/02 – Martedì 20.45 Juventus-Torino

25esima Giornata

03/03 – Venerdì 20.45 Napoli-Lazio

04/03 – Sabato 15.00 Monza-Empoli

04/03 – Sabato 18.00 Atalanta-Udinese

04/03 – Sabato 20.45 Fiorentina-Milan

05/03 – Domenica 12.30 Spezia-Hellas Verona

05/03 – Domenica 15.00 Sampdoria-Salernitana

05/03 – Domenica 18.00 Inter-Lecce

05/03 – Domenica 20.45 Roma-Juventus

06/03 – Lunedì 18.30 Sassuolo-Cremonese

06/03 – Lunedì 20.45 Torino-Bologna

26esima Giornata

10/03 – Venerdì 20.45 Spezia-Inter

11/03 – Sabato 15.00 Empoli-Udinese

11/03 – Sabato 18.00 Napoli-Atalanta

11/03 – Sabato 20.45 Bologna-Lazio

12/03 – Domenica 12.30 Lecce-Torino

12/03 – Domenica 15.00 Cremonese-Fiorentina

12/03 – Domenica 15.00 Hellas Verona-Monza

12/03 – Domenica 18.00 Roma-Sassuolo

12/03 – Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria

13/03 – Lunedì 20.45 Milan-Salernitana

27esima Giornata

17/03 – Venerdì 18.30 Sassuolo-Spezia

17/03 – Venerdì 20.45 Atalanta-Empoli

18/03 – Sabato 15.00 Monza-Cremonese

18/03 – Sabato 18.00 Salernitana-Bologna

18/03 – Sabato 20.45 Udinese-Milan

19/03 – Domenica 12.30 Sampdoria-Hellas Verona

19/03 – Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce

19/03 – Domenica 15.00 Torino-Napoli

19/03 – Domenica 18.00 Lazio-Roma

19/03 – Domenica 20.45 Inter-Juventus

28esima Giornata

01/04 – Sabato 15.00 Spezia-Salernitana

01/04 – Sabato 18.00 Inter-Fiorentina

01/04 – Sabato 20.45 Juventus-Hellas Verona

02/04 – Domenica 12.30 Cremonese-Atalanta

02/04 – Domenica 15.00 Monza-Lazio

02/04 – Domenica 15.00 Sassuolo-Torino

02/04 – Domenica 18.00 Roma-Sampdoria

02/04 – Domenica 20.45 Napoli-Milan

03/04 – Lunedì 18.30 Empoli-Lecce

03/04 – Lunedì 20.45 Bologna-Udinese

29esima Giornata

08/04 – Sabato 12.30 Lecce-Napoli

08/04 – Sabato 12.30 Udinese-Monza

08/04 – Sabato 14.30 Fiorentina-Spezia

08/04 – Sabato 14.30 Salernitana-Inter

08/04 – Sabato 16.30 Milan-Empoli

08/04 – Sabato 16.30 Sampdoria-Cremonese

08/04 – Sabato 18.30 Atalanta-Bologna

08/04 – Sabato 18.30 Torino-Roma

08/04 – Sabato 20.45 Hellas Verona-Sassuolo

08/04 – Sabato 20.45 Lazio-Juventus