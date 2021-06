Serie A, calendario raduni e ritiri estivi 2021: località, date

La Serie A 2021-22 dovrebbe (manteniamo il condizionale per scaramanzia) ricominciare nel modo tradizionale. Cioè prime giornate a fine agosto, precedute da un paio di mesi di sano calciomercato durante il quale i club si rifugiano in località di montagna per prepararsi nel modo migliore possibile. Si prevede quindi il ritorno alla liturgia dei raduni, dei ritiri, dei giocatori che iniziano da una parte e mentre si allenano passano a un’altra squadra, delle amichevoli dai punteggi tennistici nelle quali tutti sembrano fenomeni. Bagni di folla (alla faccia delle restrizioni Covid), annunci, adunate e minuti di celebrità per tutti. Insomma ricomincia il caravanserraglio del calcio agostano. I club hanno iniziato a far capire le proprie intenzioni: ci sono quelli che hanno fissato con largo anticipo il calendario dei raduni e dei ritiri e altri che mantengono un po’ di riserbo. Qui di seguito le date di raduni e ritiri attualmente ufficializzati. Gli altri si aggiungeranno nel corso dei prossimi giorni.

Squadra Data e luogo raduno Data e luogo ritiro ATALANTA tbd tbd BOLOGNA Pinzolo (TN) 14 luglio Pinzolo (TN) dal 14 al 24 luglio CAGLIARI Aritzo (CA) dal 27 al 31 luglio Pejo (TN) EMPOLI tbd tbd FIORENTINA Moena (TN) 17 luglio Moena (TN) dal 17 luglio al 31 luglio GENOA Neustift (Austria) 12 luglio Neustift (Austria) dal 12 al 24 luglio INTER Appiano Gentile 8 luglio JUVENTUS Continassa LAZIO Auronzo (BL) MILAN Milanello, 8 luglio NAPOLI Dimaro (TN) dal 15 al 25 luglio; Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto ROMA Trigoria, 6 luglio SALERNITANA tbd tbd SAMPDORIA Pontedilegno (BS) SASSUOLO tbd tbd SPEZIA Prato allo Stelvio (BZ) dal 12 al 25 luglio; Ronzone (TN) dal 28 luglio al 7 agosto TORINO Santa Cristina di Valgardena (BZ) dal 12 al 30 luglio UDINESE VENEZIA San Vito di Cadore (BL) VERONA Primiero S.Martino (TN) dal 10 al 24 luglio

