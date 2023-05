Serie A, Candreva gela l'Atalanta alla fine: gioia Salernitana. Pagelle

Candreva decide il match tra Salernitana e Atalanta che termina 1-0 per i campani: Dea che vede più lontana la zona Champions, campani che oggi potrebbero salvarsi.

13-05-2023 17:06

L’Atalanta perde allo scadere contro la Salernitana 1-0 dopo il gol di Candreva: per la Dea si allontana la zona Champions, campani quasi salvi e che potrebbero festeggiare già oggi dopo Spezia-Milan.

Salernitana-Atalanta, Zapata spreca sotto il diluvio

In un primo tempo non troppo entusiasmante, il tempo diventa protagonista con un diluvio davvero intenso. L’occasione più grande è per Zapata, che dopo un colpo di testa in tuffo spedito alto poco dopo si divora la rete del vantaggio: cross perfetto di De Roon, il colombiano tutto solo stacca di testa ma angola troppo a due passi da Ochoa. Padroni di casa praticamente nulli nei primi 45′.

Salernitana-Atalanta, Candreva gol e salvezza conquistata

Nella ripresa parte invece forte la Salernitana, che ha l’occasione più grande del match al 56′: Dia però tutto solo davanti a Sportiello spara incredibilmente alto. Poco dopo è Piotek di testa in tuffo a non centrare lo specchio da buona posizione. Il polacco all’81’ ha una buona chance da fuori area ma una deviazione non gli consente di trovare la porta. La Dea si rivede con una conclusione dal limite dell’area alta di Muriel, che avrebbe potuto fare decisamente meglio. Alla fine, Candreva gela l’Atalanta con un tiro preciso e angolato da fuori area: il match termina 1-0. Campani quasi salvi, per i ragazzi di Gasperini la zona Champions si allontana parecchio.

Salernitana-Atalanta, il tabellino

Tabellino

Salernitana-Atalanta 1-0: Candreva 93′ (S)

SALERNITANA-ATALANTA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Botheim, Dia; Piatek

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata

Salernitana-Atalanta, le pagelle

Zapata 4: si divora un gol non da lui e l’occasione più grande degli avversari nasce da una sua palla persa.

Sportiello 6.5: dà sicurezza al reparto, specialmente in un secondo tempo difficile per la Dea.

Koopmeiners 5: tanti errori, mancano le sue solite manovre e giocate personali.

Dia 5: buon primo tempo, nella ripresa però si divora l’occasione migliore del match.

Ochoa 6.5: come sempre una sicurezza tra i pali.

Candreva 7.5: il migliore in campo, entra e dà vivacità alla squadra e alla fine decide il match.

Lovato 7: una certezza in difesa, nel secondo tempo è un muro.