Lotta Champions, la grande ammucchiata: cosa dice il regolamento se 5 o 6 squadre arrivano a pari punti

Sei squadre in pochi punti e un piccolo dettaglio potrà fare la differenza a fine stagione: ecco tutti i parametri in caso di arrivo a pari punti

La Serie A al momento sembra una Royal Rumble con sei squadre sul ring pronte a sfidarsi ed eliminarsi. Tutte possono vincere il campionato e tutte allo stesso tempo possono anche finire fuori dai posti per la Champions League. La possibilità di vedere più squadre a pari punti è alta. Ed ecco che i tifosi più ansiosi iniziano già a fare i primi calcoli, con regolamento in una mano e rosario nell’altra.

Serie A, tutti vogliono la Champions

Attualmente fare dei pronostici in Serie A è impossibile. Napoli, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Inter e Juventus sono racchiuse in appena due punti e allora la domanda sorge spontanea: cosa succederebbe se dovessero arrivare con lo stesso piazzamento in classifica? I criteri stilati dalla Lega sono chiari, ma visto il grande equilibrio si possono profilare degli scenari mai visti.

Lotta Champions, arrivo a pari punti: i criteri

Il Regolamento non è cambiato e il primo criterio che si tiene in considerazione in caso di arrivo a pari punti sono gli scontri diretti tra le due squadre interessate. Qualora fossero in parità, si procederebbe poi con la differenza reti nei rispettivi due incontri. Se dovessero essere pari allora si andrebbe alla differenza reti generale del campionato e se ancora non dovesse bastare si attiverebbe il parametro delle reti fatte.

scontri diretti

differenza reti negli scontri diretti

differenza reti generale (di tutto il campionato)

gol totali

Ma esiste anche un’altra casistica, quasi improbabile ma non impossibile: il sorteggio per decidere il piazzamento nel caso in cui tutti i dati considerati in precedenza fossero in parità. Una Champions League decisa con la monetina o con un pulsante virtuale. Ma non è finita qui…

Più squadre a pari punti? La classifica avulsa

Non è detto che solo due squadre possano arrivare a pari punti al termine del campionato. Al momento infatti se la Serie A finisse oggi, i club con lo stesso punteggio sarebbero ben quattro. Ma cosa succede in questi casi? I criteri da tenere in considerazione sono sempre gli stessi, ma con una classifica avulsa che andrebbe ad intrecciare i parametri elencati in precedenza solo con i club interessati.