Serie A, Inter: il futuro si chiama Nicolò Barella

Un giocatore che, senza ombra di dubbio, rappresenta al meglio l’Inter di Conte, è Nicolò Barella. Arrivato all’inizio della stagione scorsa, il centrocampista sardo non era riuscito ad imporsi immediatamente nello scacchiere nerazzurro, soprattutto a causa della partenza a razzo di Stefano Sensi, poi persosi in un mare di infortuni e mediocrità prestazionale. Oggi, invece, è diventato un titolare inamovibile del centrocampo grazie alla sua capacità di abbinare qualità, quantità e tanta intensità in mezzo al campo senza fermarsi veramente mai.

Adesso, le sue prestazioni hanno convinto davvero tutti: dai tifosi alla dirigenza, fino all’allenatore Antonio Conte, che non rinuncia proprio mai al suo Jolly. In effetti, le caratteristiche di Barella sono quelle più ricercate da qualsiasi tecnico al mondo. Una corsa inesauribile, un piede educato, una visione di gioco importante e degli inserimenti da fenomeno. Una mezz’ala moderna, forse una delle migliori d’Europa in questo momento, nonostante la figura nerazzurra in Europa sia stata davvero pessima.

Nicolò Barella diventerà, presto, il punto fermo dell’Inter del presente e del futuro. L’ ex centrocampista del Cagliari rappresenta uno dei migliori investimenti dei nerazzurri e della Nazionale italiana degli ultimi anni. Pagato 45 milioni, adesso ne vale almeno 60, e Marotta & Co non hanno nessuna intenzione di lasciarselo sfuggire.

Ormai è infatti tutto pronto per il suo rinnovo di contratto, che verrà firmato a breve. Le cifre sono quelle uscite già parecchie volte nelle ultime settimane: circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus e, in più, dopo Handanovic verrà affidata a lui la fascia da capitano dell’Inter.

Si sta per aprire una nuova era in casa nerazzurra. Un’era firmata Antonio Conte e Nicolò Barella.

OMNISPORT | 13-03-2021 16:30