Serie A: la Lazio vince un derby pieno di emozioni, Roma ko. Le pagelle

La stracittadina della Capitale va ai biancocelesti grazie a un gol di Zaccagni. Partita molto tesa, con i giallorossi in dieci per un'ora data l'espulsione di Ibanez.

19-03-2023 20:12

Il derby è della Lazio. Come nella partita d’andata, la stracittadina della Capitale è finita nelle mani dei biancocelesti. Stesso risultato dello scorso 6 novembre. Lì la gara era stata decisa da una rete di Felipe Anderson, qui nella sfida di ritorno l’1-0 decisivo sulla Roma è stato invece messo a segno da Zaccagni. Tre punti d’oro nella lunga lotta per un posto in Champions League.

Lazio-Roma, rosso a Ibanez dopo mezz’ora

La partita dello Stadio Olimpico fra le due formazioni di casa è iniziata subito con dei problemi di ordine pubblico fuori dall’impianto. Lancio di bottiglie e petardi tra i tifosi nel prepartita, in cui si è ferito anche un agente. La tensione in campo si è vista subito ed è aumentata con l’espulsione al 32′ di Ibanez, per doppio cartellino giallo.

Decisivo il fallo su Milinkovic-Savic per fermare la sua ripartenza. Poi però l’ambiente si è surriscaldato anche tra le panchine. Rossi per il preparatore biancoceleste Marco Ianni e per quello dei portieri giallorossi Nuno Santos, coinvolto in un diverbio con Pedro.

Lazio-Roma, Zaccagni decide il derby

Nel secondo tempo lo squalificato José Mourinho ha cercato di correre ai ripari, ma in dieci decide di togliere dal campo Dybala. La formazione di Maurizio Sarri allora ha spinto sull’acceleratore con diverse occasioni da rete con Felipe Anderson e Pedro. Ma poi il gol è arrivato al 65′ grazie a Zaccagni, bravo a piazzare un bel diagonale all’angolino sul secondo palo.

Al 67′ ecco l’immediato pari in mischia, annullato però dal Var per il fuorigioco di Smalling sul colpo di testa di Mancini. Dentro anche Abraham e Matic, ma alla fine i biancocelesti hanno difeso bene il vantaggio fino al sesto di recupero. Secondo ko consecutivo nel derby per i giallorossi. Lazio per ora seconda con 52 punti, Roma ferma al quinto posto a quota 47.

Lazio-Roma, il tabellino

RETI: 65′ Zaccagni (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro (89′ Basic), Felipe Anderson, Zaccagni (81′ Cancellieri). Allenatore: Sarri. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Magro, Lazzari, Patric, L. Pellegrini, Radu, Gila, Fares, Floriani, Marcos Antonio, Romero, Immobile.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum (67′ Matic), Spinazzola; Dybala (45′ Llorente e poi 78′ El Shaarawy), Pellegrini (84′ Solbakken); Belotti (67′ Abraham). Allenatore: Mourinho (Foti in panchina). A disposizione: Boer, Svilar, Bove, Camara, Celik, Tahirovic, Volpato.

Ammoniti: Luis Alberto (L), Romagnoli (L), Cristante (R), Mancini (R), Cancellieri (L), Basic (L).

Espulsi: Ibanez (R) 32′, Cristante (R) 97′, Marusic (L) 97′.

Lazio-Roma, i migliori e i peggiori

Zaccagni 7.5: è l’uomo decisivo del derby con il suo bel gol all’angolino.

Sarri 7: due vittorie su due nella stracittadina sono anche merito suo.

Felipe Anderson 6.5: buona prestazione, giocando ancora una volta da nove.

Milinkovic-Savic 6: solida prestazione a centrocampo, ha trascinato anche i tifosi.

Dybala 6: ci ha provato nel primo tempo, ma nel secondo è rimasto a guardare.

Pellegrini 5.5: ha sofferto un bel po’ in mezzo al campo, tanto nervosismo.

Mourinho 5: non era in panchina e forse questo si è fatto sentire.

Ibanez 4: imperdonabile la sua espulsione dopo mezz’ora, decisivo in negativo.