Serie A, l'aneddoto di Nainggolan: "I tifosi della Lazio mi chiedevano di non giocare il Derby"

Radja Nainggolan oggi gioca in Belgio, nell’Anversa, ma le cose migliori della carriera le ha fatte indubbiamente vedere in Serie A. Soprattutto con la maglia della Roma addosso, il belga ha mostrato tutta la sua classe. Oggi, in un’intervista rilasciata a Sport/Voetbalmagazine, l’ex giallorosso ha raccontato un bellissimo aneddoto proprio del periodo capitolino:

“A Roma sentivo di essere importante, lì ho anche giocato la semifinale di Champions League. Sono stato rispettato, anche dai tifosi della Lazio: mi pregavano di non giocare il derby quando li incontravo in città, anche per loro ero un grande giocatore”.

L’ultimo periodo a Roma, però, è stato molto travagliato soprattutto per lo stile di vita tenuto da Nainggolan, spesso sopra le righe per un professionista:

“Il calcio è un hobby, una cosa che faccio con tutto il cuore, oltre ad essere il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera il suo capo lo andrà a rimproverare, anche se lui fa bene il suo lavoro? Il calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo farò. Sta a me vedere se il mio corpo può sopportarlo o no”.

