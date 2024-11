Serie A, le partite di oggi: perché Genoa-Como si gioca stasera

La programmazione delle gare della 12esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

All’alba della sosta dedicata alle nazionali, la Serie A torna in campo per la 12a giornata e per avvicinarsi alla boa del primo terzo di campionato. Turno che si apre oggi con Genoa-Como, eccezionalmente in programma di giovedì, e si chiude con lo scontro al vertice tra Inter e Napoli domenica sera.

La situazione in classifica prima della 12a giornata

Napoli chiamato a riscattare la pesante sconfitta interna con l’Atalanta, che ha accorciato sensibilmente la classifica, permettendo all’Inter di Simone Inzaghi di portarsi a -1 dalla capolista a pochi giorni dallo scontro diretto di San Siro.

Classifica: Napoli 25, Inter 24, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, Juventus 21, Milan* 17, Udinese 16, Bologna* 15, Torino ed Empoli 14, Roma 13, Verona 12, Parma, Como, Cagliari e Genoa 9, Monza, Venezia e Lecce 8.

*una partita da recuperare

Le partite in programma per la 12a giornata e dove vederle

Genoa-Bologna 7 novembre ore 20.45 Dazn Lecce-Empoli 8 novembre ore 20.45 Dazn Sky Venezia-Parma 9 novembre ore 15 Dazn Cagliari-Milan 9 novembre ore 18 Dazn Juventus-Torino 9 novembre ore 20.45 Dazn Sky Atalanta-Udinese 10 novembre ore 12.30 Dazn Fiorentina-Verona 10 novembre ore 15 Dazn Roma-Bologna 10 novembre ore 15 Dazn Monza-Lazio 10 novembre ore 18 Dazn Sky Inter-Napoli 10 novembre ore 20.45 Dazn

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, giovedì 7 novembre

Genoa-Como nasconde tanti incroci affascinanti. Stasera, alle 20.45, si affrontano due campioni del mondo come Alberto Gilardino e Cesc Fabregas, protagonisti da giocatori con le rispettive nazionali. È anche la serata dell’esordio di Mario Balotelli a Marassi, davanti al pubblico delle grandi occasioni, senza dimenticare la ritrovata vena realizzativa di Andrea Pinamonti. In casa lariana, riflettori puntati sul Gallo Belotti, apparso in crescita al “Castellani” di Empoli. L’ex capitano del Toro è pronto a riprendersi l’attacco comasco, con l’ausilio di Nico Paz, Cutrone e Strefezza.

Perché Genoa-Como si gioca di giovedì

Genoa-Como andrà in scena eccezionalmente di giovedì, scompaginando il canonico schema del weekend, dettato dagli accordi tra Lega Serie A, DAZN e Sky. Il motivo? È presto spiegato. Il prossimo weekend, a Genova, è in programma il famoso “Rally della Lanterna” e il “Ferraris” è stato bloccato dall’organizzazione per sabato 9 e domenica 10 novembre. Il piazzale antistante lo stadio di Marassi, infatti, sarà adibito ad area di sosta e assistenza per le auto e i rispettivi team partecipanti alla competizione, giunta all’evento conclusivo della Coppa Italia Rally. Sono attese più di 170 vetture, guidate dai piloti più importanti del torneo. Da qui, la richiesta d’anticipo della partita di Serie A tra il Grifone e i lariani.

Le partite di domani, venerdì 8 novembre

Scontro salvezza al “Via del Mare”, dove il Lecce di Luca Gotti ospita l’Empoli di Roberto D’Aversa a partire dalle ore 20.45. Salentini reduci dal ko di Bologna e ancora alla ricerca di continuità, mentre i toscani sono tornati al successo contro il Como dopo settimane piuttosto complicate. Giallorossi in fondo alla classifica, a sei lunghezze da Pellegri e compagni.

Le partite di sabato, 9 novembre

Il sabato di calcio si apre con Venezia-Parma , in programma alle ore 15 allo stadio “Penzo”. Fabio Pecchia, orfano dell’infortunato Bernabé, deve uscire da una crisi di risultati che sta oscurando le buone prestazioni dei ducali. I lagunari hanno necessariamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria e regalare un’altra gioia ai tifosi arancioneroverdi.

, in programma alle allo stadio “Penzo”. Fabio Pecchia, orfano dell’infortunato Bernabé, deve uscire da una crisi di risultati che sta oscurando le buone prestazioni dei ducali. I lagunari hanno necessariamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria e regalare un’altra gioia ai tifosi arancioneroverdi. Milan impegnato all’Unipol Domus di Cagliari alle 18 , a pochi giorni dall’impresa di Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti. Le idee di Fonseca si scontrano con il pragmatismo di Davide Nicola, costretto a muovere la classifica per cancellare le ultime tre sconfitte consecutive.

impegnato all’Unipol Domus di alle , a pochi giorni dall’impresa di Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti. Le idee di Fonseca si scontrano con il pragmatismo di Davide Nicola, costretto a muovere la classifica per cancellare le ultime tre sconfitte consecutive. Derby della Mole alle 20.45, nel giorno del 50° compleanno di Alessandro Del Piero. Serata speciale per la Juventus di Thiago Motta, che vuole ritrovare continuità dopo l’1-1 in Champions con il Lille. Il Torino di Vanoli, invece, viene dalla sconfitta di misura con la Fiorentina e non attraversa certo un buon momento, complici i tanti infortuni. Uno su tutti, quello patito da Duvan Zapata. Ma il derby, si sa, è una partita a sé.

Le partite di domenica, 10 novembre

Lunch match al “Gewiss Stadium” di Bergamo, teatro del confronto tra l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini e l’ Udinese di Kosta Runjaic. Due squadre molto diverse, ma caratterizzate da elementi dotati di una straordinaria fisicità. Previsti continui duelli in mezzo al campo, con i nerazzurri a fare la partita, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto a Napoli e a Stoccarda in Champions League. Start alle ore 12.30 .

di Gian Piero Gasperini e l’ di Kosta Runjaic. Due squadre molto diverse, ma caratterizzate da elementi dotati di una straordinaria fisicità. Previsti continui duelli in mezzo al campo, con i nerazzurri a fare la partita, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto a Napoli e a Stoccarda in Champions League. Start alle . Alle ore 15 , spazio a Roma-Bologna e Fiorentina-Verona . I giallorossi per riscattare la sconfitta di Verona, i rossoblù per dimenticare il ko in Champions con il Monaco. Al “Franchi”, invece, una viola che continua a volare sulle ali dell’entusiasmo in campionato, dopo aver risolto alcune problematiche di natura tattica. Gli scaligeri, dal canto loro, non hanno intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale.

, spazio a e . I giallorossi per riscattare la sconfitta di Verona, i rossoblù per dimenticare il ko in Champions con il Monaco. Al “Franchi”, invece, una viola che continua a volare sulle ali dell’entusiasmo in campionato, dopo aver risolto alcune problematiche di natura tattica. Gli scaligeri, dal canto loro, non hanno intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. Alle 18 , la Lazio di Marco Baroni va a far visita al Monza di Alessandro Nesta, immischiato nella lotta per non retrocedere. Dal nervosismo dei brianzoli per gli episodi registrati con il Milan alla voglia dei biancocelesti di consolidare un piazzamento Champions, tenendo il passo delle grandi.

, la di Marco Baroni va a far visita al di Alessandro Nesta, immischiato nella lotta per non retrocedere. Dal nervosismo dei brianzoli per gli episodi registrati con il Milan alla voglia dei biancocelesti di consolidare un piazzamento Champions, tenendo il passo delle grandi. Scontro al vertice alle ore 20.45. Inter-Napoli è anche Lautaro contro Lukaku, per una “Lu-La” che si ritrova, dopo gli splendidi momenti vissuti insieme in nerazzurro, proprio con Conte in panchina. Una sfida non decisiva, ma importantissima per comprendere la capacità di reazione dei partenopei e la reale forza dei campioni d’Italia in carica, chiamati a smaltire le fatiche europee.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2024-25 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.