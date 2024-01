Lecce-Juventus 0-3: Allegri guarda allo scontro diretto con l'Inter, Vlahovic spiega cosa è cambiato

La Juventus vince contro il Lecce e supera provvisoriamente la capolista Inter. La squadra di Allegri s’impone contro i pugliesi con il risultato di 0-3 e firma il sedicesimo risultato utile consecutivo. A determinare la vittoria è stata la doppietta di Vlahovic, la seconda consecutiva per il serbo, e il gol di Bremer nel finale. La Vecchia Signora vola al primo posto della classifica a +1 e con una partita in più rispetto alla squadra di Inzaghi.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri:

C’è stato un momento in cui c’è stato un abbassamento dell’attenzione e abbiamo rischiato qualcosa. Non sembra, ma se subisci un gol da una palla scaraventata in aria poi diventa tutto più complicato. Nell’ultimo quarto d’ora le partite cambiano molto ma i miei ragazzi sono stati molto bravi a trovare il terzo gol. Ci siamo allenati a cercare di vincere più gare possibili, ma soprattutto nella gestione della partita e nel capire i vari momenti. Stiamo meglio fisicamente e c’è consapevolezza da parte di tutti i giocatori. Stasera è stata una gara complicata contro una squadra che ha corso e ha pressato. Noi non abbiamo fatto bene nella scelta dell’ultimo passaggio e ci hanno messo in difficoltà. Poi il Lecce è calato mentre noi siamo rimasti lucidi. Il nostro obiettivo è arrivare al meglio allo scontro diretto contro l’Inter.