Serie A, l'Inter festeggia lo scudetto con una goleada

L‘Inter festeggia in grande stile il suo scudetto: la squadra di Antonio Conte ha travolto per 5-1 l’Udinese a San Siro nell’ultima gara della stagione, chiudendo il campionato a 91 punti, secondo miglior risultato di sempre.

Al Meazza a segno Young, Eriksen, Martinez, Perisic e Lukaku, per gli ospiti già salvi in gol Pereyra.

LA PARTITA

Primo tempo di marca nerazzurra. La squadra di Conte domina il gioco e crea occasioni: al 7′ è già in vantaggio grazie a Young, che dopo un pregevole scambio con Lautaro batte Musso scavalcandolo con un bel colpo sotto.

Scintille a metà tempo tra Lautaro Martinez e Becao: l’argentino prende il giallo ma rischia grosso. Al 38′ ennesimo infortunio muscolare di Sensi, costretto ad uscire per Christian Eriksen: proprio il danese al 44′ raddoppia su punizione, anche grazie alla deviazione di Okaka in barriera. 2-0 Inter all’intervallo.

Ripresa, sempre i nerazzurri al comando delle operazioni: dopo due occasioni di Lautaro Martinez e Hakimi, a firmare il 3-0 è il Toro su calcio di rigore assegnato per fallo di Zeegelaar su Hakimi. Per lui è la 17esima rete in A in questa stagione.

Il poker al 65′: partecipa alla festa anche Perisic, che servito da Vecino fa partire un tiro a giro che lascia di stucco Musso. Al 72‘ Lukaku sigla la cinquina grazie a un gol di rimpallo: sul palo di Sanchez, colpisce involontariamente la palla con il mento e fa 5-0.

Nel finale il gol della bandiera dell’Udinese, firmato da Pereyra. Poi inizia la grande festa nerazzurra.

OMNISPORT | 23-05-2021 16:56